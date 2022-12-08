Dyson Zone 降噪+空清二合一耳機正式公布｜傳聞已久的Dyson降噪耳機終於正式曝光，名為Dyson Zone主動降噪兼具空氣淨化功能耳機，終於今日正式公開。二合一的耳機，不單擁有忠於原聲完整重現音質、極強降噪能力，更同時可以過濾以捕捉環境中的污染物，加上型格的機身設計，相信有力挑戰一眾降噪耳機。



Dyson經過6年的跨界研發，終於正式宣布Dyson Zone耳機，不單可以提供純淨及身臨其境的聆聽體驗，而且更具有隨身的空氣淨化功能！

Dyson Zone耳機終於正式公布

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整個耳機合共擁有11個收音咪，主動降噪系統使用了其中 8 個，每秒監察周圍的聲音384000 次，阻擋高達 38db 的環境噪音。而且它可忠於原聲完整重現音訊，重現由 6Hz至21kHz 的頻率，確保每個音符或單詞能清晰被聽到。另外，揚聲器的驅動器及其電子裝置等都經過精心設計，以將失真減至最低。亦具有獨特的 EQ 設置，優化了頻率曲線，在整個可聽頻率範圍內提供清晰、純淨的音訊。

可拆除式空氣淨化配件，戴上後十足似太空人。

最有趣是，它更有空氣淨化功能，擁有高性能過濾以捕捉環境中的污染物。其可拆卸的面罩將淨化氣流送至用家的口及鼻中。當中靜電濾網能捕捉99%細至0.1微米的微粒污染，K-Carbon及加入鉀的碳過濾器更可捕捉都市中最常見的酸性有害氣體等。

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Dyson Zone擁有高達50小時的超低失真播放時間或4小時的空氣淨化及音樂播放，而且具備先進降噪技術，完整呈現原有音樂。而且支援快充，可在3小時內充電至 100%。

那麼多功能的頭戴式耳機，會否令用家佩戴時感到不適？Dyson指它可為用家帶來身臨其境的聲效結合舒適設計，透過針對不同尺寸的頭部和面部進行測試，可為所有人提供身臨其境的音響體驗。

可利用MyDyson app來控制耳機模式及調整空氣淨化速度等。

用家可以透過MyDyson app來控制 Dyson Zone調整氣流速度和降噪模式，以及根據喜好調整音效均衡器。用家可以從三種模式中選擇，包括Dyson EQ（增強型）、Bass Boost（重低音）和 Neutral（較平滑的響應曲線）。同時可以選擇音量限制，以保障聽覺。

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論功能上，比起市面上一眾頭戴式耳機更加出眾，無論降噪質素、續航力以及加上空清功能，相信比Apple AirPods Max或其他品牌耳機更有賣點。耳機將於2023年1月起在中國，以及3月起在美國、英國、香港及新加坡發售，售價待定。