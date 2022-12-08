iOS 16.2 唱K新功能｜手機聽歌對很多人來說是每日必不可少的事，而使用 iPhone 的用家，更大多會訂閱 Apple Music 平台，享受龐大的音樂庫。近日，Apple 宣佈將推出「Apple Music 即唱」功能，用家可以在 iPhone﹑iPad 和 Apple TV 上隨時唱K，而且能夠自由控制伴唱和對唱。



隨 iOS 16.2 更新開始，用戶將可以在 Apple Music 上使用「即唱」功能，使用該功能時，可以獨立調整原曲的人聲音量，甚至只播放伴奏音樂，有如去 K 房般。Apple 更準備了超過 50 張即唱專屬歌單，想不到唱什麼歌的話，也可以從中找到在全球歌迷間大熱的歌曲。

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收錄大量廣東歌

Apple Music 即唱不會只有歐美歌曲，在推出時香港的用家就可以馬上點唱大量廣東歌，如 MC 張天賦《記憶棉》、林家謙《下一位前度》、Mirror《Warrior》、姜濤《蒙著嘴說愛你》、呂爵安《E先生 連環不幸事件》、盧瀚霆《Megahit》等等。基本上，只要 Apple Music 中有歌詞的音樂，其實也將會適用於 Apple Music 即唱。

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「Apple Music 即唱」功能包括：



1）可調整人聲：用户現可控制歌曲的人聲音量。Apple Music 收錄的數百萬首歌曲中，用戶可以跟著原唱聲音伴唱、自己主唱，或是混合伴唱。



2）實時歌詞：用户可利用動畫歌詞高唱心水歌曲，動畫歌詞會隨歌唱聲節奏起舞。



3）背景人聲：同步唱出的人聲可與主唱分開顯示，讓用户更容易跟唱。



4）同框對唱：畫面兩側會顯示多位歌手，讓用户更輕鬆跟唱對唱或合唱歌曲。



Apple Music 即唱功能開啟時，字幕顯示會變成卡拉OK 般（Apple 圖片）

Apple Music 是什麼？ 透過 Apple Music 平台上的音樂，在iPhone﹑iPad﹑Apple TV 上唱K，歌詞會出現卡拉OK字幕效果，也能控制伴唱。 Apple Music開唱功能要付費嗎？ 只要是 Apple Music 的訂閱用戶就能免費使用。 哪些 Apple 裝置可以使用 Apple Music 適用在 iPhone、iPad 和 Apple TV 4K 設備上，系統需要 iOS 16.2、iPadOS 16.2、tvOS 16.2 或以上版本。 可以多人一齊使用嗎？ 可以，只要開對唱功能，會在畫面兩側顯示。

資料來源：Apple