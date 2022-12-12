小米Xiaomi 13、13 Pro正式曝光｜原訂12月初公布的小米13系列（Xiaomi 13及13 Pro）因為某些原因延後至昨天才正式公布，今次兩款新機都用上了頂級Snapdragon 8 Gen 2處理器外，更與Leica深度合作，將拍攝功能、質素再次大幅提升，即睇新機有何吸引賣點。



小米Xiaomi 13 Pro 頂級提升

小米13 Pro（Xiaomi 13 Pro）用上了6.73吋雙曲面OLED屏幕，2K解像度（3200 x 1440）以及擁有最高1900nit峰值亮度、10.7億色、DCI-P3廣色域、 LTPO技術支援1Hz-120Hz自適應螢幕刷新率、最高240Hz觸控採樣率、支援 HDR10+、Dolby Vision、AI 大師畫質引擎等，完全是頂級水平的屏幕質素。機身用上一體化納米生物陶瓷機身，非常輕便以及拎上手觸感十足，除了陶瓷黑、陶瓷白與曠野綠三款陶瓷機身配色。還有遠山藍納米皮材質供選擇。處理器方面，用上高通頂級Snapdragon 8 Gen 2處理器，配備12GB Ram及512GB Rom。散熱方面亦得以加強，配上搭載3400mm²超大液冷VC（超薄VC液冷散熱材料）全面覆蓋發熱區域、有效降低核心溫度。

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小米13 Pro與Leica深度合作，用上頂級1吋Son感光元件，以及Leica浮動長焦鏡頭等，拍攝質素非常高。

相機方面今次繼續與Leica深度合作，首先配備5000萬像素（1吋SONY IMX989 感光元件）23mm焦距主鏡頭、5000萬像素75mm焦距Leica浮動長焦鏡頭、5000 萬像素14mm焦距115度超廣角鏡頭。

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Sony 1吋IMX989感光元件可算是手機上頂級專業感光元件，不單擁有更大的感光面積，更好的感光性能外，無論在早上或夜晚都可以拍攝出消晰細膩的相片。另外，Leica 75mm浮動長焦鏡頭，可在鏡頭組內部前後移動對焦，令對焦範圍從 10cm遠至無限遠。支援Leica原生雙畫質，大量Leica風格影像調校等多種濾鏡選擇。

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小米12 Pro官方試相👇👇

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Xiamo 13 Pro內置4820mAh高能量密度電池，支援120W有線快充、50W無線快充及10W逆向無線充電。支援IP68防塵防水等級。

小米Xiaomi 13 Pro 8GB+128GB 售價為4999元人民幣（約港紙$5595）；8GB+256GB售價 5399元人民幣（約港紙$6042）；12GB+256GB售價為5799元人民幣（約港紙$6490）；12GB+512GB版本售價為6299元人民幣（約港紙$7050）。



小米Xiaomi 13 新色限量版

小米 13（Xiaomi 13）與13 Pro同樣用上高通頂級Snapdragon 8 Gen 2處理器，配備最高12GB RAM及512GB ROM。而機身設計與13 Pro最大不同是，用上鏡面金屬直角邊框及全平面屏幕，使用6.36吋平面OLED螢幕2400 x 1080解像度、1900nit局部峰值亮度、最高120Hz屏幕刷新率及240Hz觸控採樣率等。

小米Xiaomi 13 四款主要顏色

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相機方面，同樣得到Leica認證，配置5400萬像素（5000萬有效像素）23mm焦距主鏡頭、1000萬像素75mm焦距Leica長焦鏡頭及1200萬像素15mm效焦距Leica超廣角鏡頭。亦支援Leica原生雙畫質，大量Leica風格影像調校等多種濾鏡選擇。小米13亦支援IP68防塵防水等級。

小米Xiaomi 13官方試相👇👇

小米Xiaomi 13 8GB+128GB 售價為3999元人民幣（約港紙$4475）；8GB+256GB售價 4299元人民幣（約港紙$4811）；12GB+256GB售價為4599元人民幣（約港紙$5147）；12GB+512GB版本售價為4999元人民幣（約港紙$5595）。



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另外，小米13（Xiaomi 13）還推出限量定製版配色，包括烈焰紅、寶石藍、叢林綠、颶風黃、水泥灰五款顏色，於小米商城限量發售。