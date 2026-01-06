寒冷天氣警告｜消委暖爐慳電8招｜天文台錄得市區最低氣溫僅得6.3度！打破入冬以來最低紀錄，除了準備好衣物寢具，又是暖爐、暖風機等電器出動之時，跟足以下8招，既能令家居保持溫暖，甚至可以為你一年節省近千元電費。



1. 必先利其器｜保暖電器靈活使用



每個人家中環境也不一樣，所以首個慳電大法就針對你的家居空間特徵，選購合適的保暖電器產品。現在香港已有不少人家中有冷暖氣系統，而大廳及大房間，也適宜使用傳熱雖慢，但熱氣傳播範圍更廣、效果更均勻的充油式暖爐。而浴室、書房及小房間，則可以選購快熱、小巧的陶瓷暖風機，針對局部空間提升室溫。

消委會不時會測試市面暖風機，有助你選購合適的及安全之型號。（李慧妍攝）

天文台料星期四跌至13度！電暖爐／暖風機選購貼士 5款優惠推介

2. 電暖氈貼身入睡｜唯使用要小心



所謂「1度電」，即耗電量1,000W之電器連續開動1小時，1張60W單人電暖氈，當每晚使用8小時，即是兩晚才消耗「1度電」（兩電已宣布2023年1月1日起加電費，中電每度電收費加至154.4仙、港燈每度電收費為197仙。），遠遠低於1蚊非常抵用。

2. 電暖氈貼身入睡

用電暖毯不能同時用暖水袋！

相比下暖風機、電暖爐等發熱電器，功率動輒就高達2000W，開1晚8小時已經用了16度電（暖風機 2晚32度電／電暖氈 2晚1度電），足足花多了32倍電費！那你說是不是很最慳？不過，使用 電暖氈始終是將一件駁電的電器貼在身上，使用上都有不少禁忌，以下消委會安全使用貼士，必睇！

+ 8

天文台料下周最低9度 保暖家電出動！暖風機+電暖氈安全使用貼士

3. 暖風機校時間掣｜起床前半小時關機



開暖爐、暖風機睡覺是很爽的，但有時又會太熱焗醒、又或是太溫暖令人賴床，不如索性開時間掣，在起床前半小時關節，既可慳電又起到「鬧鐘」作用。你也可以預校回家前半小時開機，令家中提早預熱，不過這個做法實行前，建議先檢查好電器、電源是否安全，免生意外。

3. 暖風機校時間掣

4. 暖氣20度就夠｜調低1度慳2.7%電費



暖爐、暖風機究竟要開幾多度才好？根據日本經濟產業省的建議，冬天將室溫調節至20度最為舒適，而每校低暖氣1度，就可節省2.7%電費。

4. 暖氣20度就夠（https://www.stv.jp/ 圖片）

5.改用不插電式真空水壺｜校時間掣更環保



不少家中都有使用24小時長插電掣的電熱水壺，冬天半夜就有啖熱水可飲。但其實可選擇在上班時段開動時間掣關節，並在回家前重開，過程中就不會因為熱水冷卻而不斷翻熱，節省電力。另外，也可考慮將煮沸的熱水移進不插電式真空水壺，零電費保溫8小時。

5.改用不插電式真空水壺｜校時間掣更環保（https://www.stv.jp/ 圖片）

冷鋒11.29襲港｜電熱水壺慳電使用心得+選購貼士｜消委會15款評測

6. 暖風應該向地面吹



暖空氣是會向上聚集的，地板會愈來愈凍，反而天花板就夠暖。所以如果你在使用分體式暖氣機，就應該將出風口指向地面，之後才向上聚集，令房間溫度更平均，不會上暖下冷，開極機也不夠暖而花費更多電力。

6. 暖風應該向地面吹（https://panasonic.jp/）

7. 清理隔塵網、出風口，竟然都可慳電



原來定時清潔機身上的隔塵網、出風口，就已經可以令機器運作更順暢，用更少電就達到滿意的溫度，而且可省約5-10%電力。

7. 清理隔塵網、出風口，竟然都可慳電（https://panasonic.jp/）

天文台料星期四跌至13度！電暖爐／暖風機選購貼士 5款優惠推介

8. 其實最簡單｜就係穿多件衫



可能你會覺得「阿媽係女人」，但其實在室內多穿一點保暖衣物，加蓋毛氈，使用熱水袋，都可以減少使用電器保暖。