天文台預測香港在聖誕節前的溫度持續寒冷，星期日～一（12月18~19日）都低至 9°C，9天天氣預報都維持在約10~17°C水平，寒冷天氣警告亦現正生效。就算留在家中，也感覺到寒風刺骨，使用儲水式熱水爐的更真的是「雪上加霜」，有如行刑。

消委會曾評測 20 款電熱水爐，如可行的話，趁寒冷天氣仍有一段日子，不妨對自己好一點換長期有熱水的電熱水爐吧。



熱水爐主要分為電力式及氣體恆溫式（分煤氣、石油氣兩類），而氣體熱水爐的加熱速度快，而且無需儲水，能夠做到即開即熱，同時沒容量限制的熱水供應。消委會曾測試 20 款氣體熱水爐，當中當中11款為煤氣爐，另外9款為石油氣爐，價錢最平和最貴的熱水爐竟然相差一倍，應該如何選擇？即睇以下評測結果：

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👇👇消委會氣體熱水爐20款評測報告！點圖放大睇安全+熱負荷+熱效率+熱水輸出表現等多項評分指標及原因👇👇

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👇👇消委會另外也有12款儲水式熱水爐評測👇👇

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電熱水爐比一般的家電安裝複雜，需要接駁出口喉﹑供電，同時大部分人都會放在浴室內，增加入水的風險。香港曾出現過多宗電熱水爐的家居意外，更曾發生漏電令用家致死的悲劇。消委會早前在進行電熱水爐評測的同時，亦提供 6 大使用上的安全指引，其中就有提到老舊熱水爐所可能帶來的危險，使用不當有機會造成爆炸風險。

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👇👇消委會教路 電熱水爐6大安全使用貼士👇👇