藍牙喇叭推薦｜Marshall Acton III／Marshall Stanmore III／Defunc HOME／Grava Star Mars Pro｜聖誕節揀禮物，有沒有考慮買藍牙無線喇叭？價錢由千幾蚊起，無論是自用或送禮，在家中聽歌睇戲打機開派對都很適合，以下推介6款喇叭，另加消委會評測報告。



送畀女仔｜Marshall Acton III／Stanmore III 奶油白新色

Marshall 的藍牙喇叭深得香港用家歡心，當中Acton III／Stanmore III 屬於需要駁電，在室內使用的頂級型號，Stanmore III的power已夠全屋收聽開party夠玩！而Acton 的尺寸則與打機電腦成絕配，放睡房一流，所以特別多人買。兩款機最近都推出了第3代型號，Marshall向來表現都是低音先決，新一代的人聲及中音的表現力更加細緻，聲場比上代更寬廣。而今次試玩的是為聖誕檔而設的Cream Color Edition，奶油白色很聖誕、很女孩子，用來做禮物真的一絕。



（上至下）Marshall Acton III／Stanmore III （鍾世傑 攝）

（左至右）Marshall Acton III／Stanmore III （鍾世傑 攝）

平時Marshall喇叭給人的感覺是很Rock，換上奶油白色荔枝皮，再細心看喇叭面的織布物料，加上機頂panel的analog風電源掣、音量／高低音調校掣，其實很有hand made感很多細節。

細心看喇叭面的織布物料，其實很有hand made感很多細節。（鍾世傑 攝）

Marshall的手機app很實用，除了基本的調校高低音，還可按照擺放位置去tune聲。



Marshall的手機app很實用，除了基本的調校高低音，還可按照擺放位置去tune聲。（鍾世傑 攝）

實試發現Stanmore III的聲低真的比Acton III高一級，開很大聲後，人聲也不會「拆」亦不會太大聲覆蓋了其他細節。（鍾世傑 攝）

Marshall Acton III spec

單元： 30瓦D類放大器低音揚聲器x1 / 15 瓦 D 類放大器高音揚聲器x2

響應頻率：45–20,000 Hz

藍牙： 5.2

支援：AAC、SBC

接收範圍：最長10米

電源：插電

輸入： 3.5mm／藍牙

體積：260 x 170 x 150mm

重量： 2.85kg

售價：$2,499



Marshall Stanmore III spec

單元： 50瓦D類放大器低音揚聲器x1 / 15 瓦 D 類放大器高音揚聲器x2

響應頻率：45–20,000 Hz

藍牙： 5.2

支援：AAC、SBC

接收範圍：最長10米

電源：插電

輸入： 3.5mm／藍牙／RCA輸入方便駁電視

體積：350 x 203 x 188 mm

重量： 4.25kg

售價：$3,499



Marshall 60週年曜黑版開箱｜Emberton藍牙喇叭／Motif A.N.C耳機

送畀文青｜Defunc HOME 飛碟外型變身畫框

瑞典影音產品 defunc HOME 家居藍牙喇叭，defunc HOME分為Large／Small兩個尺寸（直徑30cm／20cm），提供黑／白色機身選擇，內置高音及低音喇叭各1，單機處理左右聲道。它的外型像隻飛碟，有別方型／柱狀喇叭別樹一格，又可拆走三腳架掛牆（需另購），玩法都幾豐富；除購買別色面網，甚至可來圖DIY個人化面網，將喇叭化為畫框。

defunc HOME

defunc HOME分為Large／Small兩個尺寸（直徑30cm／20cm）

Defunc HOME SPEC

單元推力：40W／100W

配件：Y形支架、電源供應器、說明書、快速指南連

接駁：Wi-Fi、藍牙 5.0、AUX IN、Airplay 2、Spotify Connect、Tidal Connect

重量：1.5 kg（淨喇叭）／3.7 kg（淨喇叭）

體積：200 x 200 x 101mm／300 x 300 x 150mm

定價：HOME Small（$1,299）／HOME Large（$2,399）

網面DIY 自訂服務：可選擇印上相片、標誌圖案，收費：HK$499（Small）及 HK$599(Large)



defunc HOME藍牙喇叭｜DIY圖案網面超好玩｜附消委無線喇叭評測

送畀機迷｜GravaStar Mars Pro 電競風機械人

GravaStar Mars Pro藍牙喇叭，鋅合金球型機身，像個鐵球型機械人，當然少不了SF感十足的RGB變色燈；鐵爪機腳不只是裝飾，更提供避震令聲音更清晰。如果喜歡電競風格，又想為電腦買隻喇叭，可以留意它。

Mars Pro的顏色選擇非常多，而且不只是轉色，更有加武器、舊化上色元素，ACG迷應該會很喜歡。

+ 1

GravaStar Mars Pro SPEC.

單元：2.5吋全頻單元／1吋高音單元／20W輸出

特點：6色RGB燈、LED抵制音量、15小時電量、DSP 音頻算法

接駁：Wi-Fi、藍牙

重量：1.67kg

體積：190x200x200mm

定價：$1,590



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送畀結他Band友｜Fender Indio 2 懷舊外觀新規格內涵

Fender Indio 2 出自美國Fedner結他廠旗下個人音響部門，樣子依照Fender的結他Amp 製作，使用analog風格的啪啪開關及旋扭掣Analog Volume EQ 調聲。機面由工匠人手裱裝，分Tweed 或 Tolex 兩種網紋面料。Fender INDIO 2 有條仿皮料手挽帶，可一手提起的木箱機身，內置一對 3.5 吋低音單元，以及一對0.63 吋高音單元，單機已經做到立體聲輸出，輸出功率高達 60W 比INDIO 1高20W。記者最喜歡機身上有實體旋扭調校音量，並可獨立tune高、低音，不用開app校來校去。

Fender Indio 2

機內設有 「DUO」 功能，將兩部同系列的NEWPORT 2 或 INDIO 2無線連結，Party Mode是兩機同步播歌，Stereo Mode則是將雙機變成L/R 一對立體聲喇叭。

Stereo Mode則是將雙機變成L/R 一對立體聲喇叭，令音場效果更廣泛。（鍾世傑 攝）

Fender Audio INDIO 2 spec

單元： 3.5” 低音單元 x 2、0.63”（16mm）高音單元 x 2

輸出功率： 60W

藍牙： 5.0

支援：AAC、SBC

接收範圍：最長10米

播放時間：25小時

電源：內置5,200mAh鋰電池

輸入： 3.5mm

體積：245 x 216 x 122mm

重量： 4 kg

售價：$2,980 (黑色 TOLEX) / $3,280 (芥辣黃 TWEED)



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送畀型人｜B&W Zeppelin 簡約有型齊柏林飛船

B&W（品牌簡稱）Zeppelin的名字取自歐洲古時一種叫「齊柏林飛船」的載人氣球飛行器，外型真的有如一部又長又窄的太空飛船，又有點像粒修長的欖核。整支喇叭只有「船底」一個金屬支持架，地台上有支LED氣氛燈，使用手機app更可調節光度。它支援藍牙 5.0 和 Wi-Fi連線，前者有 aptX Adaptive 認證，使用對應的Android手機播歌，就可以聽到最高達 24 位/48kHz 的高解析度串流音樂。

Bowers & Wilkins Zeppeli 無線喇叭（黃寶瑩 攝）

Bowers & Wilkins Zeppeli 機身細節

Bowers & Wilkins Zeppelin無線喇叭 SPEC.

輸出功率：240W

藍牙版本：5.0、aptX Adaptive、AAC、SBC

支援WiFi及AirPlay 2

喇叭單元：2x 25mm 雙球頂高音、2x 90mm FST 中音、1x 150mm低音

頻率：35Hz 至 24kHz

體積：210mm x 650mm x 194mm／6.5kg

售價：$6,780

facebook：BowersWilkinsHK



同場睇：消委會20款Bluetooth喇叭報告

消委會測試市面上20款藍牙喇叭（無線、WiFi揚聲器），全20款機，包括6款插電式型號（無充置電池）及14款內置充電池可攜型號，售價約由$400至$6,800，以價錢、插／不插電分為4個組別，方便消費者參考。包括Sony、Marshall、B&W、Bose、JBL等共7個牌子WiFi Bluetooth Wireless Speaker，當中有款2千幾款式，水準媲美5K以上貴機。