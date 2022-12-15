消委會5G／4G手機評測2022，最新60款最新型號拍攝、電量續航力大比併｜今次香港消委會就做了60款5G及4G手機評測，當中包括Apple iPhone 14 Pro Max、Samsung Galaxy S22 Ultra、Nothing Phone(1)等熱門品牌手機，實測拍攝、拍片、充電及續航力多方比併，究竟哪一款手機是大家心水？



今次消委會與多國消費者組織合作製作，60款本地有售的4G及5G手機測試。而4G手機由$899至$10988；5G手機則由$1799至$15598。因為5G手機款式較多，因此再細分為2個部份來比較。今次評測由影相、拍片、充電、續航等多方面比較，各位可因應需求而選購適合自己的手機。

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iPhone 14 Pro Max取得4星半的分數，表現可算是眾多款手機中最好。（陳葦慈攝）

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