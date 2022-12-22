對於車迷而言，今年明顯是電動車大勢的一年，不少車廠都密鑼緊鼓推出自家電動車，Mercedes-Benz、BMW、Audi、Hyundai等等，係2022年推出好多注目的電動車。究竟大家又應該選擇哪一台呢？今日就總合本年度記者實測過的電動車，介紹5台2022、2023年最值得入手的車款，車迷們絕對值得留意。



Mercedes-Benz 兩大優秀電動車



今年Benz於本港推出了多款電動車，當中7人SUV的EQB以及利用全新純電動車底盤的EQE就最值得入手。

．Mercedes-Benz EQB

7人純電動車一直以來市場選擇不多，不是Tesla Model X便是 NISSAN e-NV200，前者身價至少一百萬、後者又只是一台MPV，非人人喜歡。Mercedes-Benz推出7人SUV純電動車EQB，開價52.9萬（一換一售價）。單看EQB的外表幾乎同GLB同出一轍，因為都是用汽油版相同底盤及車架設計，大家就不要想新車會有翻天覆地的變化。但可以看車身細節都加入了很多電動車元素，包括一體化鬼面罩、藍色EQB既logo車飾、車頭燈亦都有藍線裝飾。

Mercede-Benz EQB七人電動車試駕（林勇 攝）

香港版EQB只有250版本，一換一只需要52.9萬，有三款option可加，包括加$8600 Premium Package、$24940 Dynamic Package以及$68370 Elite Package。三款package都已經有360cam，Dynamic就會由基本既18吋換上19吋軨，如果再付多幾萬元升上Elite Package更可以升級20吋軨以及主動式電子懸掛系統。

EQB規格上並不算很出眾：190匹馬力、0-100需時9.2秒，但駕駛時感覺都頗有推背感，起步都幾快。雖然比唔上其他頂級電動車的0-100、3-4s加速力，但EQB擁有385Nm 扭力，一踩電反應好快，當然比一般電油車出色好多，起步極快搶燈位一定不會輸。不過就預尾段加速就會緩慢，其實香港不太多地方可以讓車主不斷加速，EQB駕駛感都頗舒服。

👉 即睇詳盡試車報告

．Mercedes-Benz EQE

EQE 350+ 終於不像EQA、EQB入門車用油改電底盤，而是用上之前EQS一樣，專門為電動車設計的底盤。無論車頭鬼面罩，同車身線條，甚至內籠配備等都有著EQS的影子，感覺就是EQS的「縮細小小」版本。

Mercedes Benz EQE 350+（林勇攝）

聽EQE這名字是否覺得這新車係是E-Class的電動版呢？官方就指EQE與E-Class沒有關係，甚至比E-Class更加sporty及高科技感。一入車內龐就會發現與EQS同樣非常科幻感的設計。包括12.3吋 OLED 數碼儀錶板 以及12.8吋中控台屏幕，與以往的傳統的E-Class很不同。另外，車身亦比E-Class更大：車身全長達4.946m、闊2.103m，而軸距都長達3.12m，無論內外都比E-Class更寬闊。性能方面，它擁有292ps馬力、565Nm 峰值扭力，0-100km/h加速只需6.4s，比起入門版E-Class馬力高出很多。

EQE 350+ 電量容量 90.56kWh，續航力超長，最多可以行654km （WLTP），更比Tesla Model S Plaid的續航力更強（637km）。另外，新車對應100kW直流快充，31分鐘就可以充滿8成電。一換一賣$799,000，雖然比起六十餘萬的E-Class貴少少，但無論後座闊度，馬力以及增加多方面的高科技配備，都算是頗吸引的四門房車，感覺比E-Class更高「性價比」。

👉 即睇詳盡試車報告

BMW iX3 就算油改電比想像中更好



寶馬BMW iX3就只返一個版本，就是iX3 M Sport Edition，其實新車是由X3油改電版本，因此無論車身大細（4734 x 2138 x 1668mm）、軸距（2864mm）、內籠，就連軚盤、中控台、波棍等都幾乎同X3完全一樣。要找不同的地方，便是換上半封閉式既鬼面罩，一望便可以認出新車，仍然相當搶眼。當然車身仍然保持銳利剛勁的線條，BMW i系獨有藍色裝飾元素作點綴，配合雙腎形格柵上的BMW i標誌，彰顯其純電姿態氛圍。

BMW iX3雖然說是油改電的X3，可是無論內裝或配備都誠意十足。（林勇攝）

新車同X3配備幾乎相同，但其實相當豪華，例如多功能真皮軚環、12.3吋中控台及電子儀錶板、Vernasca真皮運動座椅、手機無線充電、特大天窗、前後座恆溫冷氣等等，一入車便很有「寶馬」豪華感覺。另外iX3標準配備主動式懸掛系統 (Adaptive Suspension)，吸震筒會根據路面及駕駛情況而自動調節，提升懸掛系統適應不同路況。

內置73.83kWh電池容量、後輪驅動，官方指其續航力460km（WLTP），對應150kW直流快充，最快34分鐘就可以充滿8成電。如果使用11kW三相快充，就需要7.5小時就可以完成充電。可惜是新車是油改電的關係，因此只得單邊充電口，這就不夠方便。其他規格方面，iX3擁有286ps馬力、300Nm峰值扭力，加速力0-100km只需6.8秒（最高車速180km／h），跟很多同級對手相若。

iX3 M Sport Edition一換一賣$509,900，可另加$80,000元升級Impressive Package，包括投映Head-up Display、手勢操作、升級至16個Harman／Kardon單元音響系統、自動泊車系統等。

👉 即睇詳盡試車報告

Hyundai IONIQ 5 未來感十足



Hyundai IONIQ 5參照70年代同廠量產型號Pony的破格思維，車身大玩稜角線條設計、HATCHBACK車身、車頭的瀑布線條LED燈，最欣賞車尾燈大玩PIXEL點陣設計，有點復古味亦感覺十足未來感。

記者今次試駕Hyundai IONIQ 5 長續航四驅版（IONIQ 5 R+ AWD）

身為CUV（Crossover Sport Utility Vehicle）的IONIQ 5，車身非常大足足3米軸距（車身4,635 x 1,890 x 1,605mm），坐上車後無論前座或後座都非常寬闊。加上前座有電動模式，一撳就可以自動拉後躺下，無論充電或停車等候時休息都幾嘆。車架是用了專門為電動車設計的E-GMP底盤，因此車身就冇因為油改電的車架一貫車底較高的問題，上落車不會太高，或後座座椅都不會太矮而坐得頗舒服。

新車還有一個非常重要的賣點，便是配備Vehicle-to-Load (V2L) 供電功能，車主無論於後座、甚至車外都可以直插不同電器，如Notebook火牛、甚至近年時興玩車中泊。去到戶外用任何露營用品、電器、甚至打機都冇問題。充電速度亦非常驚人，它對應最高350kW直流快充，最快18分鐘就可以充滿八成電，而香港亦早前已有300kW快速充電裝置登陸於中港城，5分鐘的充電時間即可增加高達100公里續航能力，在緊急時都可快速為車充電。而一般50kW快充，都只是需要最多69分鐘充滿。

香港版IONIQ 5分為3個版本：基本後驅版（IONIQ 5）一換一賣$412800、長續航後驅版（IONIQ 5 R+）一換一賣$453800、長續航四驅版（IONIQ 5 R+ AWD）一換一賣$495800。基本版續航力只有384km、217ps、0-100km需要8.5秒；長續航後驅版則451km、0-100km7.4秒。

👉 即睇詳盡試車報告

Audi e-tron 50 quattro 豪華之選



早前Audi推出一架只賣七十萬有找的電動SUV e-tron 50 quattro，售價更比不少同級大型歐洲SUV更平。e-tron 50 quattro（4901mm x 1935mm x 1632mm），車身就同Audi Q8差不多（4989mm x 1995mm x 1705mm），都算係大型SUV的體積，無論內外都非常闊落，當然更比Benz EQB 7人SUV更加大架。

Audi e-tron 50 quattro

這車正是去年推出e-tron 55 quattro的「細電版本」，電池容量由95kWh 調整至 71kWh，0-100km/h加速力為6.8秒，馬力為308ps、峰值扭力 540Nm（最高車速 190km/h），如此大的車身馬力還算不錯。新車一換一售價為$699,800，比起不少同級Audi SUV而言售價親民得多，如Audi Q8，340ps售價近90萬，似乎電動車比汽油車更抵買。

續航力官方指最多可行341km，最後實際最多可以行幾多？Audi指e-tron使用了最新研的發高回收動力系統，據知可以回收高達7成電量，相信真實續航力唔會差太遠。記者今次試駕就由葵涌八號貨櫃碼頭出發，沿北大嶼山公路出發去東涌，最後再折返葵涌。全程大約行走62km，最後發現只需要用23-24kWh／100km，粗略計算要走300km亦沒有多大問題。

👉 即睇詳盡試車報告

為你心儀電動車 提早作好預算

要買幾十萬的電動車當然需要好好預算，想短短三年便可以實現買車計劃，可以考慮兼備穩定回報同保障的儲蓄保險計劃。到時想買任何心頭號都沒有問題。



目標三年，立即起動：https://bit.ly/3WlQDez