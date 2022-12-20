手機叉電爆炸意外｜手機充電意外的新聞時而發生，可是仍有很多用家會看輕手機或充電器過熱的危險性，就算手機過熱仍繼續充電或使用。近日，在印尼就發生一單致命的手機爆炸意外，導致全屋起火，以及單位內居民一死一傷的慘劇。



印尼「Pasuruan」地區有一間房屋在12月10日突然起火，事發時，正在觀看世界盃的鄰居聽到爆炸巨響，並看到肇事單位冒出火舌。經當地警方調查後發現，起火原來有機會是手機充電時爆炸引起，而火災造成 1 億印尼盾損失（約$50,000）。可怕的爆炸意外，更令單位內的兩名受害者身上造成 90% 及 80% 燒傷，在醫院搶救後其中一名受害者身亡。

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從當地新聞報告的資料圖片所見，出現爆炸的手機疑似是 iPhone，目前未知爆炸原因是電池，還是充電器過熱導致。

理工大學電機及工程學系教授鄭家偉對《香港01》科技玩物記者表示，錯誤使用鋰電池會導致電池受損短路，容易釀成意外。如果電池或充電線有損壞，就有可能在滿電的問題不懂得自行調節停止充電，增加意外風險。

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鋰電池熱失控

鋰電池過熱起火的原因，大多數是出現熱失控的問題。當生熱速率遠高於散熱速度時，就有機會出現熱失控。第一階段電池在大電流放電時自身開始發熱，電池內部的溫度可以高達 90℃；第二階段電池會釋放出大量熱和氣體，並持續升溫，電池會明顯鼓起；第三階段電解液會發生氧化反應，最後令電池爆炸。因此，當電池溫度快速上升時，就應停止使用和充電，盡快為電池降溫。

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