暖風機使用貼士｜天文台預測乾燥的東北季候風會持續影響香港，直到年底都會維持天氣寒冷，最低只有 12°C。暖爐﹑暖風機雖然能送上溫暖，但長時間用又會令空氣乾燥，皮膚搔癢之餘，更有機會令用家流鼻血。到底暖氣機長時間使用有什麼危險，又如何解決乾燥問題呢？



市面上推出一些小型暖風機，專為細小空間而設，但有網民指會放在檯底，用來吹暖雙腳。其實身體長時間接觸熱源的話，會令血管擴張﹑紅血球有機會從血管跑到周邊組織，出現發炎的情形，皮膚上就會有蜘蛛網狀的紅斑。當出現這情況時，有機會提升出現皮膚病變的機率，最好的方法就是與暖風機保持 30 cm 以上的距離。

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小心低溫燙傷

除了皮膚病變外，由於暖風機的溫度約在40～50°C，就算長期吹住可能都不太會感到太熱。可是，當身體部位長時間接觸 45°C以上，長達 30 分鐘的話，就布機會出現低溫燙傷，特別是對溫度不太敏感的嬰兒和老人家，更不應把暖風機長期對住身體吹。如果打算在睡眠時使用，建議設置時間控制，不要連續使用超過 30 分鐘。另外，如果是發熱墊的話，建議在上面再鋪一層床單／薄墊，減少直接接觸時間。

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皮膚變得乾燥

暖爐和暖風機都會令室內的溫度上升，加熱同時會令空氣的濕氣下降，一直開著就會使空間變得非常乾燥。因此，長時間留在開著暖風機的空間，有機會令皮膚變乾，從而感覺到皮膚痕癢。如果鼻黏膜較脆弱的人，乾燥空氣更有機會令其裂開流鼻血。因使用暖風機同時保濕，可以放一盆水在暖風機旁（小心不要把水倒在機上），以及可塗多一點潤膚膏。

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