iPhone 14 推出只有幾個月，果迷已急不及待開始討論下一代 iPhone。Apple Insider 和微博博主先後爆出 iPhone 15 的傳聞，以及新機的概念圖。沒想到，iPhone 15 外型將重新設計，回歸如 iPhone 6 般的圓角設計。



微博＠IT科技俠和 Apple Insider 都曝光 iPhone 15 的概念圖，新機一改近年的方角設計，採用弧形圓邊的設計，同時邊緣的部分也變得圓滑。整體看上去和 iPhone 5C﹑iPhone 6 較為相似，機身比現時設計更能貼合用家的手掌，改善使用時的手感。

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除了重新設計的外觀，傳聞 iPhone 15 將改用 USB-C 充電頭，郭明錤更預測 Apple 或會在 iPhone 15 Pro 中使用 USB 4 的規格，有線數據傳輸速度可高達 40 Gbps，是 USB 2.0 的 80 倍，對於會拍攝大量 ProRes 影片的用家來說，能帶來極大的便利。

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另外，郭明錤也爆料 iPhone 15 Ultra 將成為2023年，Apple 唯一一款配備潛望式鏡頭，並支援單鏡高倍率光學變焦的 iPhone。前置鏡頭也可能會進一步升級，以往 iPhone 的前鏡只有一個自拍鏡頭，加上 Face ID 感應器，而 Apple Insider 預測，iPhone 15 Ultra 將加入兩個自拍鏡頭，用家能透過雙鏡頭拍攝更立體的自拍影片，可能是為了將會推出的 AR 眼鏡而設。

資料來源：Apple Insider﹑SINA