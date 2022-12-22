Android 病毒｜在 Google 與多方研究機構的努力下，Google Play 上的病毒威脅已經消減不少，然而覬覦 Android 手機用戶個人資料、財產的黑客們又總會找到安全缺口。近日又有保安機構在 Google Play 上找到代號為「教父（God Father）」的惡意程序，稍一不慎可令用戶有大量的財產折損。



「教父」病毒識變身、遙距偷取銀行存款／加密貨幣

今次發現的教父（God Father）」的惡意程序早在今年 3 月已被發現過，當時已經明顯是一款專門瞄準用戶銀行應用而開發的木馬病毒，最近更以全新版本的模樣登陸 Google Play。

「教父」在編程內加入了多種防偵測機制，首先其內部編碼被加密過，以逃過一般防毒軟件的掃描，而更有趣的是，新版本的「教父」在安裝後會偽裝成 Android 的系統保安元件「Google Protect」，除了名字有效避過用戶法眼，它更可以模擬出掃描系統的動作。

至於「教父」的主要目標，則為 200 多個各國主要的銀行 Apps，另外還會伺機入侵用戶在手機內安裝的加密貨幣錢包以及交易所的 Apps，總數多達 204 個，能在用戶未曾察覺的情況下將巨額資產過戶，相當危險。

病毒 Apps 被陸續發現、用戶宜提高警覺

國外保安調查機構首先在 Google Play 上發現一個土耳其語的音樂 App《MYT Müzik》身染「教父」病毒，但在深入調查之後，又發現有以英文編寫的《MYT Music》同類型App，兼已被下載達 1000 萬次。

被發現身載「教父」病毒的《MYT Müzik》

暫時未知會否有更多「教父」病毒 App 未被發現，故各位 Android 用戶在下載 Apps 時務必要格外小心，為了保護自己的個人資料，認清以下的特徵可以防患未然👇👇👇