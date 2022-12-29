iPad mini 向來都吸引一班喜歡輕巧的用家支持，上年推出的 iPad mini 6 一改外形設計，再次成功引起關注。近日，著名分析師郭明錤就在其 Twitter 帳戶爆料，iPad mini 7 的推出時間，以及預測其主要升級內容。



郭明錤分析指，Apple 正在開發新款iPad mini，不過由於機身過熱問題，應該難以升級使用 M1 處理器，將會改用 A16 Bionic／A17 Bionic 處理器。而外表由於 iPad mini 6 才完成一次大改款，如取消 Home 掣，因此預計 iPad mini 7 在設計上不會有太大的改動。郭明錤預測，iPad mini 7 將會在 2023 年尾～2024年頭推出。

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早前韓國網站 The Elec 曾指出，Apple 正在開發可摺疊的 iPad，更會在 2025 年取代 iPad mini。郭明錤針對這分析回應指，這個情況應該不太會發生，因為指疊 iPad 的成本太高，令定價和 iPad mini 的定位截然不同。

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