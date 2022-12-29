2022年即將結束，回顧今年手機市場推出了不少值得留意的手機，除了每年期待的 iPhone 和 Galaxy 系列外，亦有 Nothing Phone 這些後起之秀。坐擁 1650 萬訂閱者的 YouTube 頻道「MKBHD」亦公開了今年度，他們評選的手機大獎，沒想到這一款擊敗 Apple 和 Samsung，成為年度最佳手機。



最佳設計手機：Nothing Phone

先說一下「MKBHD」選擇的最佳設計手機－Nothing Phone，使用手機少見的全透明玻璃，機背可以看到線材、零件，單是外觀已經極具科技感，使用時更有由 900 盞 LED 燈組成的 Glyph Interface 閃燈條。相信 Nothing Phone 取得最佳設計的頭銜非常實至名歸。

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最佳電池：ASUS ROG Phone 6

隨手機的使用時間越多，以及影片﹑App 對電量的消耗增加，手機的電池續航力就顯得更重要。ASUS ROG Phone 6 擊敗 iPhone 14 Pro Max，在電池上取得出色表現。「MKBHD」指 ROG Phone 6 作為電競手機，使用 6000 mAh 電池，並支援最高 65W 快叉，只要約 1 小時就能把電量充滿，電池表現有驚喜。

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年度最佳手機：Google Pixel 7

Google Pixel 7 擊敗 iPhone 14 Pro 和 Samsung Galaxy S22 Ultra，成為 2022 年最佳手機。「MKBHD」認為 Pixel 7 不只有出色的相機﹑螢幕和電池表現，最重要的是只要 599 美元（約$4,669）的定價，但能提供到旗艦機的體驗，價錢遠於卡其他品牌的旗艦機。因此 Pixel 7 同時取得最高 CP 值手機的大獎。

資料來源：YouTube@ Marques Bronlee