大部分人都手機不離身，而且都一定會聽過手機有輻射，長時間放身邊有機會致癌，睡覺時放枕頭邊就更大風險的傳聞。近日台灣有放射腫瘤科醫生，就在節目上打破這個迷思，解釋手機輻射的影響程度。



手機輻射會致癌？

台北放射腫瘤科醫生陳一瑋解釋，手機的確是一個會產生輻射的產品，不過其輻射程度是受到嚴格的安全規管，就算有輻射產生，其實對人體的影響也非常輕微。手機﹑微波爐﹑可見光都有著非遊離輻射，能量只要非常低，對人體的影響少，即使全日手機隨身，其輻射對人體亦幾乎無害。而真正有害的遊離輻射，就要去醫院檢查時，會使用到的 X 光。

2011 年世界衛生組織（WHO）就把手機的電磁波列為2B級致癌物，意思是雖然暫時未有充分證據顯示該物質會致癌，但存在致癌的可能性。陳一瑋醫生認為，用家的擔心有點過份解讀，無需把手機輻射和癌症劃上等號。

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輻射量排行頭三的手機皆出自中資手機廠商之手，分別為 Motorola Edge、ZTE Axon 11 5G 以及 OnePlus 6T（圖 BanklessTimes）

德國聯邦輻射防護辦公室（Bundesamt für Strahlenschutz、BfS）曾為手機市場上販售的智能手機，測量其輻射發放量，發現排名頭十的皆為 Android 手機，而 iPhone 的輻射發放量就在國際安全標準之內。同時，有數據顯示 2G~4G 的頻率約為 0.7~2.7GHz 之間，5G 最多能達到 80GHz，不過仍屬十分低功率的輸出，理論上頂多只能在通話後將人體的周邊範圍加熱一點，致癌的風險相當低。

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（Google 圖片）

手機放枕頭邊

如果手機輻射對致癌的風險低，那是否放在枕頭邊也沒有問題呢？當然，只考慮致癌風險的話，確實是沒問題，但手機放枕頭邊仍有機會影響睡眠質素，因為用家有更大的機會在輾轉反側時拿起手機玩。同時，錯誤的使用姿態，有機會引起手、腕勞損，甚至傷及腰椎、頸椎。所以，最後還是多放低手機吧。

資料來源：ftvnews