美國Campfire Audio的有線耳機，是每位耳機發燒友都想擁有的精品！大師自然是有要求的，Campfire一直未有因應市場推出入門級的藍牙耳機，足足花了四年研發技術，終於在2022年12月推出了Campfire首款全無線藍牙耳機：Campfire Audio Orbit！將他們十多年生產耳機的技術傳承至藍牙gadget上，無論機身和音質都屬頂級，上來實物開箱試玩！

為何叫Orbit？

Campfire Audio 的頂級耳機，多數會以天文學相關的名稱命名，比如仙女座、織女星等等。而Orbit即是惑星軌道，可以想像用家就是地球，而兩粒藍牙耳機就像位於月球軌道上運行的小惑星，真有意思。

Campfire Audio Orbit 藍牙耳機 （鍾世傑 攝）

大口徑全頻動圈單元

Campfire Audio Orbit 使用了特別定製的大口徑10mm 全頻動圈單元，使用了高級耳機及喇叭常用的液晶高分子聚合物(LCP)震膜，剛性及耐用度十足，一方面減低不必要的震動，也有一定的彈性，最適合播放大動態的音樂，做到細緻、小失真等高音質表現。

Campfire Audio Orbit 使用了特別定製的大口徑10mm 全頻動圈單元（鍾世傑 攝）

高級不鏽鋼導管

Campfire Audio 雖然拿上手很輕身，但絕非一般塑膠貨色，它使用了藍牙耳機罕見、成本極高的不鏽鋼導管，而且孔道的聲學設計都是沿自Campfire高級耳機，當中還加網濾網，防止耳垢走入單元內；能精準無誤的傳遞音樂，又能加強高頻延伸性。另外，Orbit對動態的反應亦比一般藍牙耳機敏銳，音場廣闊極具空間感，人聲幼細有層次。

耳導管起用Campfire耳機相同的聲學設計，鍍銀色非常精美。（鍾世傑 攝）

Orbit的充電盒以令人想起大地的暖色為主，打開盒身會見到內部使用了綠色，非常優雅。說回正題，這個使用USB-C駁口的充電盒，加上耳機足足有30小時電量，非常夠用了。而盒身上4支紅色LED燈，原來各自可直接顯示左／右耳機及充電盒的電量。如果要看詳細的資料，亦可以在智能手機上下載Campfire app。

這個使用USB-C駁口的充電盒，加上耳機足足有30小時電量。（鍾世傑 攝）

世如果要看電量資料，亦可以在智能手機上下載Campfire app。（鍾世傑 攝）

軟件app有進步空間

接駁智能手機時，可安裝Campfire Audio App，它可以設定耳機手勢操作，自定7個預設EQ，tune出最適合自己的聲音，玩法上比平時的Campfire有線耳機更豐富。

安裝Campfire Audio App，它可以設定耳機手勢操作，自定7個預設EQ。（鍾世傑 攝）

售價:HK$2,080（ECT代理）

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Sudio N2 / N2 Pro｜抵玩又靚仔

瑞典品牌Sudio走北歐簡約型格路線，用色豐富但不過度鮮豔，最新作Sudio N2 / N2 Pro的耳機盒像個眼影盒，輕身啞色機面上有品牌名稱的刻印，此外就沒有多餘的設計。耳機屬AirPods Pro式有柄設計，指向性收音咪令通話更清晰；N2為半開放式／N2 Pro是有耳膠、支援ANC主動降噪的進階版，後者的低音非常雄厚，好此道者必然一聽鍾情。

Sudio N2 / N2 Pro｜＄649。

pamu Slide 2｜眾籌耳機2代目

pamu這個耳機品牌，要追溯到2019年，在kickstarter收集了5千萬美元造機。而pamu Slide 2雖然已不再是集資作品，不過就是傳奇款式的正式2代目，各種功能都有強化。比如加設了最強達42dB的ANC降噪，Audio Passthrough通透模式等。使用10mm PEN+Titanium 動圈單元，記者覺得其音色很年輕節奏感清爽、低音震撼但不over。（$899）

pamu Slide 2｜$899

Soundcore by Anker LIBERTY 4｜出色通話+運動偵測

很多人覺得Anker這品牌本來是出充電、機殼等配件，就以為它們只是「順便出埋」耳機，其實Anker無線耳機副線Soundcore，尤其是艦艇系列LIBERTY 在耳機界有一定支持者，最新作Anker LIBERTY 4更有很多人期待。

Soundcore by Anker LIBERTY 4｜$1,299

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ANC降噪藍牙耳機．6大選購貼士

+ 4

1. ANC降噪能力／能夠調校降噪程度



2. 電池續航力



3.音質比較／支援編碼制式



4.藍牙版本是否夠新



5.將會上班用？運動用？



6.防水／快充／無線充電等額外功能

