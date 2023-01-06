Google Maps 的士爭議｜Google Maps 地圖早年加入實時路況顯示功能，受不少駕駛人士歡迎，然而日前這個功能卻做成的士司機與乘客之間的矛盾，乘客更將爭拗過程放上網絡公審，引起網民熱烈議論。



的士司機見「紅色」路線拒起行、港女一句即KO

日前有一名香港女性網民在上載影片至自己的 Facebook 以及不同的影片平台，控訴一名疑似拒載之的士司機。事發時女乘客要求的士行走指定路線，但的士司機在查看 Google Maps 的路況之後，以路況顯示為紅色、必定塞車為由拒絕。

在爭拗期間，女乘客表示她曾不止一次在同時段行經該路段，未見有非常擠塞的情況，同一時間又指即使 Google Maps 顯示為紅色亦未必代表會塞車至不能動彈，惟司機不打算理會女乘客意願，同時將車停泊一旁，未幾更要求女客下車。女乘客聞言即時表示司機此舉屬拒載行為，揚言報警，的士司機即時就範，開行至女乘客要求的路線。

的士司機最後就範，開行至女乘客要求的路線，從圖片所見的確車量不少（圖 香港新聞突發時事合集）

的士司機涉拒載、網民因另一原因力撐事主？

在不同的士業界指引中，都提及如果客人對路線有要求，除非其路線可能引起危險，司機亦應優先採用客人指定的路線前往，故影片中司機在意見不合的情況下要求乘客下車，行為的確是有拒載之嫌。

網民在看過影片之後，絕大多數人都選擇支持女事主，不過除了司機的疑拒載行為之外，不少網民的討論重點都未有放在拒載的是非之上，而是女乘客在拍片期間不經意展露的修長美腿，更有人打趣回覆：「黑絲靚腳講乜都啱」。

Google Maps 紅／黃／綠路況如何看？

在香港法例中，一直有明文禁止的士司機的「拒載」行為，然而卻一直未有對「拒載」行為作詳細定義，只有在闡述的士司機的責任時有提及的士司機須採用最直接而切實可行的路線駛往該目的地，但這「最直接」的路線又如何決定？片中的司機利用的工具為 Google Maps；在 Google Maps 的路況中，主要有 3 種不同顏色，分別為：

－代表暢通的「綠色」（行車速>80km/h）

－代表緩慢的「橙色」（行車速>40-80km/h）

－代表擠塞的「紅色」（<40km/h），而紅色越深則代表該處的行車速度越慢。

但這個三色系統是否完全準確，卻有一定的商榷餘地，事關這個路況是 Google 方面透過收集同一路段上的手機行進速度數據而推算出來，在人口、手機密集的城市如香港，只要幾部手機停止前進，就會拉低整個路段的車速數據。

年前就有藝術家用99部手機成功令一完全沒有車的路段在 Google Maps 中變成紅色（圖 Wired）

另一方面，即使顯示為「紅色」，只要未變成深紅／深啡，代表該路段雖然擠塞，但整體車流並未有停止，的確不會令車輛「被困」。