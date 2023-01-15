手提電腦外接螢幕｜做錯一件事隨時過熱壞螢幕　一類機要注意散熱

很多人都會帶手提電腦外出工作，而且手提電腦螢幕的尺寸都越出越大，不過情況許可下，外接螢幕使用仍是很多用家的選擇。當使用外接螢幕時，有多少人會合上手提電腦螢幕呢？其實這並非一個正確的使用習慣。



手提電腦散熱位置

手提電腦主要分為螢幕和底部的主機，絕大部份的零件都放在底部，包括散熱風扇。手提電腦運作時，一般會透過散熱風扇把熱風吹出機身，大多在機底、兩側都有出風口。由於手提電腦的機身細，因此對於散熱的要求就更高，特別是電競手提電腦，打開螢幕時甚至會稍為提起機底，令散熱效果更佳。

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而手提電腦的設計是打開螢幕使用，因此螢幕的散熱沒有針對設計。當這類手提電腦合上蓋使用時，液晶面板螢幕就會長時間接觸到機身，螢幕的安全運作溫度上限約在 40~60°C 之間，而電競手提電腦在高效能操作時，有機會提升到升過 60°C。所以，電競手提電腦，以及有散熱風扇的裝置，其實不太適合蓋上使用。

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