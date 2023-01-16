近來香港天氣忽冷忽熱、衣櫃內也濕氣極重，名牌包包如果不定期保養分分鐘發霉發臭，最近就有台灣網民在fb「爆廢公社」發文指「老婆的包包好臭啊！幫她洗香香」，竟然將一個萬元LV手袋扔進洗衣機清洗！這是何等強大的心臟呀！你都不怕半夜被老婆報復嗎？還有人附和說：「不奇怪，我也是這樣洗！」然而專家卻表示這樣做大錯特錯，並傳授手袋清潔3招。



網民擔心樓主人身安全

1000多個留言中，男網民多數跟樓主開玩笑：「你是不是忘記加漂白水跟熊寶貝（衣物清新噴霧），趁她還沒回來趕快再洗一次！」又擔心他本人安全「記得常發文、讓大家知道你還在。」「台北代表上香致意」。

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網民竟支持：LV鐵達尼號沉沒20年也沒事、洗衣機算什麼！

不過也有女性網民留了曲直難分的留言：「別笑，這是真的，我都這樣洗，洗完很乾淨，不變形！」。又有很多人表示布袋不能機洗，但真皮LV卻可以水洗：「不奇怪，我也洗過，我還用鮮彩（即是香港人認識的彩漂）泡了一個晚上」、「我泡洗過lv，也洗過coach」、「我也是，我都拿去水龍頭沖」、「我的也是這樣洗 真品真的可以這樣洗」更指LV的帆布皮箱，在鐵達尼號沉沒20年後撈起來也沒事：「洗衣機算什麼！」

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洗衣機維修專家：這5種東西不能入機洗

針對包包跟洗衣機，不同的達人均不太同意見，維修洗衣機專家劉敬康指出以下5大物品不能亂放入洗衣機清洗的物品，達人教路竟跟網民的意見相似：

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手袋清潔達人不同意，並傳授了真正正確的3招洗袋貼士

1）達人教路，名牌包包建議用中性洗劑手洗，洗滌過程也要非常快速，內層裡子可用軟毛刷洗刷，比較軟的膊帶部分只建議用12蚊科技海綿輕擦。



2）皮料最忌長期沾水，不小心被水沾濕後，要立即用柔軟乾布擦乾，放通風陰涼處晾乾，絕對不能直接曬太陽，否則手袋會變色、皮料變硬。



2）在街外食飯有時會不小心沾污手袋，也不要心急用含酒精濕紙巾擦拭，也絕對不要以噴霧消毒直接噴在手袋上；有人雙手沾上消毒搓手液後接觸手袋，也有機會令皮料甩色！



▼▼▼【按圖看】掌握以下5種真皮手袋正確清潔秘訣：解決紅酒漬等可在乾淨白布上滴幾滴白醋、清理刮痕可用凡士林？▼▼▼

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