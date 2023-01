陳柏宇 The First Take|陳柏宇作為香港第一個歌手登上《The First Take》舞台,受到廣大網民的關注。演唱《你瞞我瞞》的The First Take影片,上架一晚就瞬間登上發燒影片第一位。網民評價陳柏宇的表現兩極,而且提出很多人都有的疑問:「如果First Take炒咗會點?」



《The First Take》香港第一人

《The First Take》一向是以日本歌手為主,自 Avril Lavigne 和韋禮安後,陳柏宇都成為少有登上「The First Take」頻道的非日本歌手。光是預告,已經引起網上的熱烈討論。唱回陳柏宇的經典歌《你瞞我瞞》,有網民則認為降 key 版有一點奇怪,聽時有先入為主的印象,因此更覺得《The First Take》版比原曲的假音唱法普通了一點。同時,《The First Take》是難得把廣東歌推薦向全世界的機會,但降 key 打安全牌好像有點可惜。

成熟帶點「佬味」

另外,亦有網民認為《The First Take》版反而多了一份滄桑感,更適合他現在的年紀演唱。而且新版少了假音,其實會更耐聽,建議其他網民可以聽多幾次後再作評價,甚至有網民表示聽20次左右,就會發現比原版好聽。跳出兩極的評價,單是這麼快就可以登上發燒影片第一位,看來破百萬點擊也指日可待,希望可以再看到其他香港歌手出現在《The First Take》。

👇👇連登網民評價👇👇

什麼是《The First Take》

由日本 Sony Music 開設的《The First Take》YouTube 頻道,用了短短3年時間,就收穫 717 萬訂閱。頻道的特色以一鏡到底來錄製,而且聲稱只有一個規則,就是「只有一次機會,做一次表演」。與規則相反,歌手在《The First Take》的表現往往都非常驚喜,因此引起觀眾的質疑,認為《The First Take》有機會並非只有一次機會。

KANA-BOON(谷口鮪)× ネクライトーキー(もっさ) - 想入非非 / THE FIRST TAKE

其實在眾多的表演中,真的曾經出現過「炒車」的片段,KANA-BOONxもっさ 演唱《想入非非》時,在中段出現忘詞的情況,もっさ當時亦忍不住大笑。而天后 Avril Lavigne 也有網民認為有「炒車」的情況,在「3:56」時間點句尾有點連接不順,但仍屬於不太專注就難以留意到的問題。

雖然不能就此斷定《The First Take》真的只有一次機會,但起碼有線索可以看到並非重複錄到完美才放在頻道上。