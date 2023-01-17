iPhone／iCloud分享靚相10個實⽤貼⼠｜新年輕鬆製作回憶影⽚

iPhone／iCloud分享靚相10個實⽤貼⼠｜新年好好利用iPhone的內置功能，與親朋合照或外遊美好回憶的相片，簡單幾步便可以分享靚相、輕鬆製作回憶影⽚，iPhone用家必學！



iPhone可以簡單製作「回憶」與親友⼀齊分享，其實由 iOS 16.1 開始，iCloud 共享相⽚圖庫就可以為家庭成員帶來全新的分享⽅式，多達6⼈可在⼀個獨立的 iCloud 圖庫中協作和加入新內容分享靚相。可選擇分享⾃⼰圖庫的所有內容，或是根據相⽚的⽇期或⼈物⾃訂共享內容。iCloud 共享相⽚圖庫的任何參與者都可新增、刪除和編輯共享的相⽚或影⽚，或將其設為喜愛項⽬。

要設定 iCloud 共享相⽚圖庫，前往「設定」>「相⽚」>「共享圖庫」，按照螢幕指示加入參與者，選擇新增內容，以及選擇⾃動或⼿動分享等設定。亦可啟⽤⾃動分享，將相機的相⽚直接新增⾄「共享圖庫」。



好好利用iPhone內置拍攝功能，輕鬆製作出色的相片及影⽚

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活用iCloud共享

加入 iCloud 共享相⽚圖庫後，共享圖庫中會顯示每個參與者的「回憶」，令相⽚ app 中的「回憶」更加豐富、樂趣加倍。用家更可更改「回憶」的選集、 濾鏡、⾳樂，編輯標題、新增或移除特定相⽚，或是建立⾃⼰的「回憶」，以便與親朋好友分享。

要查看和編輯你的「回憶」，可前往相⽚ app 中的「為你推薦」分⾴。「回憶」選集中新增或移除相⽚，可在播放回憶選集時輕點螢幕，按下三點以了解更多操作，然後點按「管理相⽚」。點按沒有剔號的相⽚，將其新增⾄「回憶」；點按帶有剔號的相⽚，將其從「回憶」中移除。操作完成後，點按「完成」。另外，亦可透過選擇「回憶」中的配樂或 Apple Music 的推薦歌曲，以替換「回憶」所⽤的⾳樂。



簡單自動製作回憶影片

以下整理了 10 個在 iPhone 上拍攝和編輯相⽚及影⽚的常⽤技巧👇👇＝

1. 捕捉動⼈⼀刻

值得捕捉的動⼈⼀刻可能會發⽣得出乎意料。睜⼤雙眼尋找精彩瞬間，只需在鎖定畫⾯上向左輕掃，即可迅速打開 iPhone 的相機 app。相機會⾃動對焦拍攝物並調整曝光。

用法：鎖定畫⾯上向左輕掃，點按快⾨按鈕即可拍攝相⽚。



2. 切換相機進⾏多視⾓拍攝

這個技巧看似簡單，但卻能助用家拍出更精彩的相⽚。只需切換不同相機：iPhone 14 的主相機／超廣⾓相機或 iPhone 14 Pro 的主相機／超廣⾓相機／長焦距相機，即可獲得不同視⾓和意想不到的結果。

用法：在相機 app 中點按「0.5x」、「1x」、「2.5x」或「3x」即可切換相機。



3. 以⼈像模式拍出影樓效果景深效果

可⽤於拍攝⼈物、寵物或物件，營造出漂亮的模糊前景和背景，帶來專業級的影樓效果。以⼈像模式拍攝相⽚時，可改變⼈像燈光效果的強度，使雙眼更鮮明，或使⾯部特徵更明亮平滑；或甚⾄在拍攝相⽚後，調校背景的模糊程度。

用法：打開相機 app，選擇「⼈像」模式。在「⾃然光」、「影樓燈光」、「輪廓光」、「舞台燈光」、「⿊⽩舞台燈光」、「⾼⾊調⿊⽩燈光」之間切換。另外，控制⼈像燈光效果的強度或模糊程度，可選擇以「⼈像」模式拍攝的相⽚，點按「編輯」，然後點⼀下「景深控制」按鈕以調整景深，或點⼀下「⼈物燈光」按鈕以調整⼈像燈光。左右拖移滑桿以調整效果，然後點⼀下「完成」。



4. 以微距相⽚和影⽚培養細節觀察⼒

由 iPhone 13 Pro 開始，可以近達 2 厘⽶的清晰對焦來拍攝絢麗奪⽬的⼤特寫。在「相⽚」和「錄影」模式下會⾃動拍攝微距內容，只需將 iPhone 靠近拍攝主體，就會⾃動切換為超廣⾓相機，同時保持原本的構圖。要拍攝微距慢動作或縮時影⽚，可選擇超廣⾓相機(0.5x) 並靠近拍攝主體。

5. 善⽤原況相⽚拍攝不配合或正在移動的拍攝主體

有了「原況相⽚」功能，iPhone 會記錄拍攝前後 1.5 秒內發⽣的事情。當嘗試拍攝孩⼦或寵物時，這個功能便會⼤派⽤場。

用法：已啟⽤相機 app 中的「原況相⽚」功能。拍攝相⽚後，前往「編輯」，點⼀下「原況相⽚」圖像，然後挑選精彩⼀刻的最佳畫⾯。



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6. 在相⽚模式下快速錄影

使⽤ iPhone XS、iPhone XR 及往後的型號，無需切換離開相⽚模式就能拍攝影⽚。

用法：輕觸並按住快⾨按鈕，相機 app 就會開始拍攝閃爍影⽚。鬆開按鈕即可停⽌錄影，或向右滑動以鎖定更長的拍⽚時間。



7. 以動作模式拍攝適合⼤螢幕觀看動態影⽚

iPhone 14 和 iPhone 14 Pro 型號配備動作模式，即使走動頻繁，也能輕鬆拍攝流暢的⼿持影⽚。

用法：打開相機 app，輕掃⾄「錄影」模式。點按「動作模式」圖像以啟⽤該模式，然後輕觸快⾨按鈕來拍攝影⽚。



8. 影出完美⾃拍

iPhone 14 和 iPhone 14 Pro 配備更出⾊的原深感測前置鏡頭，可同時⾃動對焦多個拍攝主體，使⼤特寫和⼤合照清晰搶眼，⾊彩極致豐富。在低光環境下，更⼤光圈可攝取更多光線，捕捉更亮眼的⾊彩及更微妙的細節。

用法：在相機 app 中選擇「相⽚」或「⼈像」模式，輕觸箭嘴圖像進入原深感測鏡頭，選擇拍照⾓度進⾏拍攝。⾃動對焦功能將⾃動啟⽤。



9. 以夜間模式拍攝低光場景

在⽀援夜間模式的型號上，該模式會⾃動開啟，在低光環境下拍出亮眼細緻的相⽚。「夜間」模式按鈕為⿈⾊時，則表示已開啟夜間模式。

用法：點按快⾨按鈕，然後握穩 iPhone 拍攝相⽚。點按「夜間」模式按鈕，移動畫⾯下⽅的滑桿以調整曝光時間，盡情探索夜間模式的樂趣。



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10. 認識相⽚ app 中的編輯⼯具

拍攝完相⽚或影⽚後，你也可以將⼀張相⽚ (或影⽚) 上的編輯修改複製到另⼀張相⽚或另⼀批相⽚。

用法：打開⼀張相⽚或⼀段影⽚，點按「編輯」，然後點按螢幕底部的按鈕以調校光線、新增濾鏡、裁剪或旋轉。完成編輯後點按相⽚，就編輯內容與原始相⽚作比較。點按三點圖像，選擇「複製編輯內容」。選擇想貼上編輯內容的⼀張或多張相⽚，點按三點圖像，然後輕點「貼上編輯內容」。

