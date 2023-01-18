pCloud 2023農曆新年限時優惠｜眨眼又到農曆新年，所謂「一年之計在於春」，各位有否打算為未來一年的工作、學習購置好用的工具、例如一個大容量的雲端儲存空間呢？

以隱私與安全放於首位的雲端儲存企業 pCloud 最近就推出了農曆年限定優惠，其設有終身「買斷」方案，收費更只是原本的15％！？



pCloud、安全易用的雲端儲存

pCloud 是一家來自瑞士的科技公司，致力於提供全球個人及企業用戶一個全方位易於使用的雲端空間儲存服務。

pCloud 雲端儲存服務推出了已近 10 年，目前已經擁有用戶超過 1600 萬 ，而 pCloud 一直將用戶數據資料的隱私與安全放於首位，致力將 pCloud 打造成市場上最安全的雲端儲存服務。

作為雲端儲存方案的老字號，pCloud 的服務設計非常人性化，只要訂閱一個帳號，就可以在多裝置上使用極大的儲存空間，在其介面中更內置了文件編輯器、影片播放器等工具，讓用戶不需要作繁複的上下載都可以輕鬆管理自己的檔案。

農曆新年超限時優惠、低至15折買終身方案

而除了超卓的安全性與功能之外，pCloud 亦是市場上少數提供終身制付費方案的雲端儲存服務，只需要付出一次金錢，就可以永久使用他們的雲端儲存服務，不需要像坊間其他服務一樣按月訂閱。

而最近趁農曆新年，pCloud 更推出超抵限時優惠，由 2023 年的 1 月 18 日～24 日期間，各終身制雲端儲存服務收費都有大減價，500GB、2TB 方案減價 76％，而 10TB 方案更減達 85％！

pCloud 各容量終身方案農曆新年限時優惠收費如下👇👇👇

pCloud 500GB 終身方案 － 原價＄570 美元、農曆新年特價＄139 美元（減價76%）

pCloud 2TB 終身方案 － 原價＄1140 美元、農曆新年特價＄279 美元（減價76%）

pCloud 10TB 終身方案 － 原價＄6000 美元、農曆新年特價＄890 美元（減價85%）

pCloud 農曆新年限時優惠終身方案激減最多 85% （按此進入）