MacBook Pro 2023開箱實測｜今年Apple 1月公布最新Apple M2 Pro及M2 Max晶片，同時將MacBook Pro以及Mac Mini推出更新版本，那究竟新版M2 Pro／M2 Max的MacBook Pro是否值得大家更新入手呢？記者就在新MacBook Pro正式推出前入手，實試24小時，試新機效能如何？是否值得果迷們升級換機。



今代MacBook Pro與2021年推出的版本，外表基本上幾乎完全一樣，機身的平板型設計、SD Card槽以及MagSafe回歸都得到不少果迷讚賞，尤其是換上了最新Liquid Retina XDR display，不單對應最高ProMotion 120Hz螢幕更新率、非常亮麗的mini-LED顯示器，不單顏色夠精準，而且工作、執相、剪片視覺上都非常舒服。（只是屏幕上的「M字額」依然有點突兀，又沒有FaceID功能，這方面沒有改善則令記者有點失望）

👉 M2 Mac Mini 2023開箱實測｜超高性價比！與Mac Studio應如何選擇

M2 Max MacBook Pro 24小時記者工作實測。（陳葦慈 攝）

+ 5

由M1 Pro／M1 Max升級至M2 Pro／M2 Max，性能上提升不少，而且最高可配置至96GB Ram，對於重度工作的用家而言，更能體驗它的速度。記者手上的是M2 Max版（96GB Ram）版本，以及上代M2 MacBook Pro（32GB Ram）工作對比，同時打開Adobe Premiere Pro以及Photoshop等多個「大食app」時，兩台MacBook Pro操作都尚算流暢，但明顯新版M2 Max MacBook Pro在處理速度感覺快近40％，操作亦爽快得多。

👉 HomePod 2開箱實測｜與上代對比、功能音質升級！新機值得入手嗎

M2 Max MacBook Pro可以最多同時連接4台6K屏幕輸出。（陳葦慈 攝）

另外，利用M2 Max MacBook Pro配合Adobe Premiere Pro去剪30分鐘4K影片，只需要大約10分鐘左右便可gen出影片。而利用M2 MacBook Air，則大約需要近50分鐘才gen出、用M1 MacBook Air更超過1小時才完成，明顯在多媒體工作上比起M2甚至上代M1更出色。

多款舊MacBook、Mac Mini、Mac Studio性能比併（陳葦慈 攝）

不少果迷都不會利用MacBook來打機，始終對應Apple Silicon的遊戲不多，因此不多果迷會利用MacBook來打機吧。不過早前在AppStore上架了《BioHazard Village》，更原生對應Apple Silicon，記者以此遊戲實測以1920 x 1200解像度來遊戲，長時間keep住60fps都沒有問題，十分暢順。希望未來會有更多遊戲登陸macOS平台吧。

BioHazard Village最近於App Store上架，值得果迷一試。

單單操作感覺難以表達新機快了多了，接下來再利用「BlackMagic」、「Geekbench 5」以及「Cinebench」三款跑分，看看舊MacBook與新機性能有幾大分別。

SSD存取的速度非常快速

Geekbench 5 CPU核心跑分



＞M2 Max MacBook Pro：1953（單核心）／15119（多核心）

＞M2 MacBook Air：1861（單核心）／8689（多核心）

＞M2 MacBook Pro：1910（單核心）／9004（多核心）

＞M1 Max Mac Studio：1750（單核心）／11020（多核心）

＞M2 Mac Mini：1953（單核心）／9057（多核心）

BlackMagic SSD傳輸速度跑分



＞M2 Max MacBook Pro（4TB）：寫6966MB/s、讀5790MB/s

＞M2 MacBook Air（512GB）：寫2200MB/s、讀2845MB/s

＞M2 MacBook Pro（512GB）：寫2980MB/s、讀2818MB/s

＞M1 Max Mac Studio（2TB）：寫6055MB/s、讀5520MB/s

＞M2 Mac Mini（512GB）：寫3296MB/s、讀2893MB/s

Cinebench R23跑分



＞M2 Max MacBook Pro（12核心）：14750

＞M2 MacBook Air（8核心）：7782

＞M2 MacBook Pro（8核心）：8522

＞M1 Max Mac Studio（10核心）：11749

＞M2 Mac Mini（10核心）：8629

👇MacBook Pro與上代規格對比👇

+ 4

實測總結



今代M2 Pro／M2 Max版MacBook Pro性能上比起M1或M2版的MacBook Pro明顯高出很多，而且更對應Wi-Fi 6E，對於上代甚至早幾代的MacBook，需要時常剪片、執相、編寫程式等工作的用家而言，絕對值得升級，而且能力許可，M2 Max版的多媒髒處理速度比M2 Pro更快，節省時間更多。當然如果想選擇高CP的MacBook Pro，入門版MacBook Pro M2 Pro，配上16GB Ram及512GB SSD都非常夠用（$15999、$19799）。

不過如果仍然是使用M1 Pro／M1 Max版MacBook Pro，因為屏幕、界面、鍵盤等都與今代一樣，而性能提升只有大約20-30%，或許可考慮再等多一代才再升級也未遲。