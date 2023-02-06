專訪Offgod｜18歲少年藝術家自製AirPods Max裝飾 個人展限時展開

年僅 18 歲的本地藝術家新星兼時裝設計師 Offgod（Andrew），今年⾸個個⼈藝術展覽「Prosthetic Garden」於尖沙咀商場舉⾏。今次展覽更會⾸次展出近年開始創作的 3D 打印藝術雕塑、潮流飾物，⾒證 Offgod 從製作平⾯數碼畫作到發展 3D 藝術雕塑的⼼路歷程。



Andrew（Offgod）自小便很喜歡畫畫，尤其是會利用iPad Pro畫下自己喜歡的事物。

其實Andrew自小都已經十分喜歡畫畫，幾歲大時父母就已經給他顏色筆及紙，自己就會不斷繪畫出心中的影像。「14歲開始於social media上分享自己的畫作，想當年已經用平板操控Mac機繪畫，希望在IG等社交平台上可以儲存放置自己的畫作，就好似圖書館般。當時我都只是為了自己與朋友分享，沒有想過公開後會有哪裡多人關注。然後每星期都盡量po一畫作，直至現在都繼續在網上分享。」

始終Andrew現在還年輕，未來會有發展仍然是未知之素，因此父母要求Andrew在藝術與學業之間都要取得平衡。「就好像今次展覽，我就要自己衡量分配工作與讀書的時間，功課、考試始終是優先，雖然籌備時間上很緊逼，有時需要通宵去做，但因為做自己喜歡的事情，所以也做得很開心。」

Andrew其實早幾年已經對AirPods Max十分有興趣，在social media上幾乎每要自拍相都可以看到他戴著耳機的模樣，「當Apple公布AirPods Max時，聽說音質好、降噪能力亦非常強，之後買回來果然非常好用，無論返學、工作都會長戴。後來網上的朋友看到我的相片都是戴著AirPods Max，那時就開始想不如自己創作一些裝飾，令這一個科技產品化身成為一件art piece（藝術品）。」

Andrew對AirPod Max愛不釋手，就連返學、工作甚至運動都會戴著。

畫畫或製作AirPod Max裝飾時，現時主要都是利用iPad Pro來製作，「之前都曾經試過其他不同的平板去畫畫，但到頭來都是發覺iPad Pro配Procreate這個app最好用，用來畫畫非常易用、易上手，又夠方便。製作AirPod Max裝飾時就用Nomad Sculpt這個app，再配合3D printing，基本上1-3日就可以做好。」

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未來Andrew不單希望繼續製作如Studio Display裝飾般大型藝術品，而且更希望可以製作如手鏈、頸鏈等小型藝術品，「人人都可以戴上身出街，好靚。」

Offgod個人資料



Offgod 早於 14 歲便以其獨特的動漫風格展開創作之路，於2018年開始於IG（@yalocaloffgod）分享他的作品。對 Hip Pop ⽂化及歐美街頭穿搭有著濃厚興趣的他，以創作專輯封⾯⽽嶄露頭角，其後更獲邀請為 The Kid LAROI 及 Juice WRLD 等世界知名的說唱歌⼿創作藝術封⾯。Offgod短時間內便在網絡上獲得數以⼗萬計的關注，更得到著名藝術家如村上隆（Takashi Murakami）和不少時裝品牌包括 adidas 和 Bape 的青睞合作。Offgod的作品充滿著個⼈⾊彩，散發著啟發他創作的元素：美式動畫、街頭風穿搭、潮牌及⾹港⽂化等。

Andrew為Studio Display最新設計的裝置藝術品