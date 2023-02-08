Canon R8、R50上手玩｜Canon今日（2月8日）正式全球發布最新EOS R8及R50無反相機，2部新機以超輕巧、高速連拍作賣點。記者就在公布當日率先上手試玩，即睇2款新機有什麼賣點，值不值得期待入手。



Canon R8及R50 無論輕便程度及性價比都非常高（黃寶瑩 攝）

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首先Canon EOS R8 具備最新DAF自動對焦以及無裁切 4K 60p 拍攝短片功能，而且更是同系列中最輕全片幅無反相機，機身重量只有414g。 而且它內置最新高速DIGIC X處理器加上極速對焦系統，擁有與R6 Mark II同級的最高40fps高速連拍功能。另外，其對焦技術利用應用「深度學習 (Deep Learning)」自動對焦演算法，可以更快更準確的人物、動物及車輛等主體辨識及自動對焦追蹤能力。而且支援高質素無裁切 4K UHD (6K 超取樣) 50p/60p短片，以及FHD 150p/180p 製作6倍慢動作短片等。

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R8還加入了不少R6 Mark II的性能，令新機可以入門的價錢玩中階級數的全片幅無反相機。而且新機最令人驚喜是它的機身真的非常輕巧，記者一拎上手，完全想像不到這是一台「全片幅」相機，真的是非常輕巧。而且新機功能擁有可媲美中階R6 Mark II性能（包括同樣2420 萬像素全片幅 CMOS、最快40fps連拍速度、ISO 範圍 100-102400、可擴展至 ISO 204800等），令人驚喜。而機頂的實體按鈕都與上代差不多，加上可反式觸控屏幕，不難上手使用。不過機背卻沒有輪盤操作，感覺有點可惜。

以拍Vlog而設計的EOS R50，相信非常適合一眾Vtuber（黃寶瑩 攝）

而Canon EOS R50同樣是非常輕巧的APS-C無反相機，機身重量只有328g，而且更簡單易用的 EOS Movie拍片模式，加上更先進主體辨識及追蹤自動對焦，就升博主拍攝Vlog時轉換對焦產品，都可以快速自動追焦，完全是為Vlog而設計的輕便無反相機。新機更有黑色及白色機身選擇，更合不少年輕人的心水。

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Canon EOS R8及R50 試拍

Canon EOS R50 有白色及黑色機身選擇。（黃寶瑩 攝）

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兩款新機最快都要三、四月才推出。雖然香港售價仍未正式公布，但仍可以參考海外價錢，來考慮值不值得入手。Canon EOS R8美國售價為1499美金（約12000港幣）；Canon EOS R50售價為679美金（約5300港幣）。兩款新機售價都比預期中更為進取，無論功能及輕便度都帶來不少驚喜，如考慮換相機的用家，都值得等待。