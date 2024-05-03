中國買Android手機好危險？三間中國品牌手機疑監控用戶數據

近年手機的私隱問題受到關注，外國就有三位大學教授，針對手機的安全問題，對中國品牌 OnePlus﹑小米和 Realme 的手機進行研究，發現這些手機會將用戶的個人敏感資料，在未經用戶同意下，傳送給第三方。研究人員更因此警告，不要在中國購買 Android 手機。



根據 The Register 的報導，三名來自愛丁堡大學和都柏林聖三一學院的大學教授，分析中國三大熱門手機品牌—OnePlus﹑小米和 Realme，手機上預先安裝的應用程式，如AOSP（Android 開放源代碼項目）﹑供應商程式代碼和第三方程式，包括 Redmi Note 11 的百度輸入法﹑OnePlus 9R 和 Realme Q3 Pro 上的百度地圖和高德地圖，以及一些預設的新聞﹑影片和線上購物 Apps。

👉手機充電｜沈殷怡iPhone充電線斷裂、疑為無認證線材遭網民開帖笑

研究人員警告不要在中國買Android手機

發現這些手機，會向原廠﹑百度﹑中國移動等手機品牌和應用程度方，發送個人可識別資料，而且就算沒有插 SIM 卡和連接不同的網路上，也是同一個結果。而離開中國。研究更比較同款手機，中國版和國際版在預設的第三方應用程式中，數量竟有 3～4倍分別，要求的權限更高達 8～10 倍，因此建議不要在中國購買 Android 手機。

👇👇手機病毒｜203個Apps遙距入銀行戶口偷錢、iPhone／Android同中招👇👇

+ 3

資料來源：The Register