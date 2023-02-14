AI 繪圖可怕之處，是愈多人使用，它就愈是會以幾何級數的速度學習、進化，早幾個月大家仍只是以美圖秀秀內建功能內輸入真人相片，等A.I.將它轉化為看上去有點微妙、實驗試很重的擬真繪圖。想不到在短短幾個月後，人工智能對於人體、姿勢、肌膚細節，甚至光源的控制又再進化！不仔細去「聞相」，真的難分真偽，難怪有網民既驚且喜的說：「以後要甚麼外型、Cos那個角色，姿態動作場景全部可以D.I.Y，還需要付錢給P站賣相Cosplayer嗎？」



如果不告訴你，你會相信她是真人嗎？

Twitter上不少A.I. 運算artist在分享作品，最近Kanyon Industries就分享了一組超高水準的Cosplayer擬真相片，粉紅挑染髮色、東方臉孔、身穿黑色「小惡魔風格」裙子的model，在室內影樓背景中擺出不同pose拍照。

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細心一看tweet文的caption才發現有註明：If I didn't tell you, would you think she was real? （如果不告訴你，你會相信她是真的嗎？）原來這輯相片，全都由AI 運算無中生有所產生！這女孩子並不存在，卻又真的從相片中躍現！

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解決多一個弱點｜P站賣相Cosplayer分分鐘失業？

再多看看其他A.I. Artist的作品，由頭髮以至眼部細節如眼皮、睫毛、臥蠶等都已經做得非常細膩，唯一比較弱是皮膚太滑太美反而有點假。另一問題就是光源控制，有些artist的打燈實在太硬、令真實感不足。而一些玩A.I.繪圖的畫師就表示，現時要做出指定角色扮演服裝仍然很高難度，下圖的《SPY X FAMILY》約兒之所以成功，只是因為她的服裝比較簪單。如果解決了這個問題，在P站收月費賣相的Cosplayer，豈非分分鐘失業？又或者逆向思考，Coser都去學習A.I.繪圖，製作自己的分身影相賣錢？到時不用付影樓錢、不必買服，更不用約攝影師，豈不有趣？

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有圖不再有真相？比Coser失業更令人擔心的問題

有句說話是「有圖有真相」，將來A.I.繪圖會否發展到足以冒充真人，製作不道德的相片，又甚至成為假證供？新聞工作者又如何分真假，不被引導報錯料呢？比如Kanyon Industries有一輯新圖，是Cosplay《來自深淵》的ナナチ，就有網民覺得「A.I. Cosplayer」的年齡設定太細個，模擬兒童色情的AI繪圖是否犯法？將來又是否能抵抗疵流通？

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