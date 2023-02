AI 繪圖可怕之處,是愈多人使用,它就愈是會以幾何級數的速度學習、進化,早幾個月大家仍只是以美圖秀秀內建功能內輸入真人相片,等A.I.將它轉化為看上去有點微妙、實驗試很重的擬真繪圖。想不到在短短幾個月後,人工智能對於人體、姿勢、肌膚細節,甚至光源的控制又再進化!不仔細去「聞相」,真的難分真偽,難怪有網民既驚且喜的說:「以後要甚麼外型、Cos那個角色,姿態動作場景全部可以D.I.Y,還需要付錢給P站賣相Cosplayer嗎?」



如果不告訴你,你會相信她是真人嗎?

Twitter上不少A.I. 運算artist在分享作品,最近Kanyon Industries就分享了一組超高水準的Cosplayer擬真相片,粉紅挑染髮色、東方臉孔、身穿黑色「小惡魔風格」裙子的model,在室內影樓背景中擺出不同pose拍照。

Twitter @auditore_k 圖片

細心一看tweet文的caption才發現有註明:If I didn't tell you, would you think she was real? (如果不告訴你,你會相信她是真的嗎?)原來這輯相片,全都由AI 運算無中生有所產生!這女孩子並不存在,卻又真的從相片中躍現!

Twitter @auditore_k 圖片

解決多一個弱點|P站賣相Cosplayer分分鐘失業?

再多看看其他A.I. Artist的作品,由頭髮以至眼部細節如眼皮、睫毛、臥蠶等都已經做得非常細膩,唯一比較弱是皮膚太滑太美反而有點假。另一問題就是光源控制,有些artist的打燈實在太硬、令真實感不足。而一些玩A.I.繪圖的畫師就表示,現時要做出指定角色扮演服裝仍然很高難度,下圖的《SPY X FAMILY》約兒之所以成功,只是因為她的服裝比較簪單。如果解決了這個問題,在P站收月費賣相的Cosplayer,豈非分分鐘失業?又或者逆向思考,Coser都去學習A.I.繪圖,製作自己的分身影相賣錢?到時不用付影樓錢、不必買服,更不用約攝影師,豈不有趣?

Twitter @auditore_k 圖片

有圖不再有真相?比Coser失業更令人擔心的問題

有句說話是「有圖有真相」,將來A.I.繪圖會否發展到足以冒充真人,製作不道德的相片,又甚至成為假證供?新聞工作者又如何分真假,不被引導報錯料呢?比如Kanyon Industries有一輯新圖,是Cosplay《來自深淵》的ナナチ,就有網民覺得「A.I. Cosplayer」的年齡設定太細個,模擬兒童色情的AI繪圖是否犯法?將來又是否能抵抗疵流通?

facebook 漫談帝國 Comics Empire 圖片

圖片來源:Link