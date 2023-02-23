近年越來越多人著重環境衛生，大部份家庭會放置空氣清新機，藉此清除空氣中的懸浮粒子和細菌。不過，原來新購買回來的空清機有一個「伏」位，很多用家都不慎中伏，發始開了空氣機多年原來徒勞無功。



日本漫畫家うえはらけいた（Uehara Keita），在 Twitter 上分享自己使用空清機的「蝦碌」體驗。由於他家中的空清機已使用3年，因此打算更換濾芯，結果拆開空清機後，竟發現原來濾芯由買回家起，一直都唔有開封。換言之，這3年使用期間，一直都沒有透過濾芯過濾空氣，只要單純地吹風而已。

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「點解冇人同我講要拆包裝！」

最令人意想不到的是，這個Twitter貼文下方，有大量的網民留言，指看到這情況後立即打開自己家中的空清機，竟發現同樣問題。原來很多人買完空清機後，回家都是第一時間插電即用，而沒有拆開機身幫濾芯開封。

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資料來源：Twitter @ueharakeita