豐澤荃灣特賣場3月開倉｜豐澤特賣場將在3月10～19日再次舉行，今次同樣需要在豐澤 App 中進行登記，才可以在特定時段入場搶最抵產品。根據上次特賣場開倉經驗，優惠產品預計包括 M1 MacBook Air﹑iPhone 13／14系列﹑超低價SD CARD，以及各類家電等。如果想優先入場搶購，就記得跟以下方法登記。



豐澤荃灣特賣場登記抽籤

豐澤將會在3月10～3月19日，早上11:30分～晚上8:00（共5個時段），在荃灣眾安街57-63號周氏商業中心3樓舉行特賣場。想入場買平貨，就要先登記成為易賞錢會員，再到豐澤 App 登記入場時段。

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👇👇3月10～3月19日的豐澤開倉特賣場如何登記入場？即睇以下幾個簡單步驟👇👇

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豐澤特賣場以往有陳列品、整修品或退換品等劈價產品推出，售價甚至由1折起。而全新的手機、電腦、MacBook、家電等大都劈價近半價推出，iPhone、iPad﹑Mac機，以及Dyson家電更是入場人士的首選目標。

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👇👇回顧上次特賣場開售重點數碼產品、家電👇👇

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🖥MacBook、iMac、手提電腦類別

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📱手機、iPad、智能手錶、相機類別

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🎧耳機、喇叭及電視影音類別

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📺家電及美容類別

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其他類別