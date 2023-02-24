評測 FiiO FH15 耳機 + iBasso DC04 PRO 耳擴｜3千蚊手機變DAP

評測 iBasso DC04 PRO 耳擴 + FiiO FH15 耳機 ｜手機串流聽歌夠方便，最近有兩件CP值超高的好物，加起來不用3千元，即時可令你手機聽歌音質提升至DAP級數！這個小數目，連半部播放器也買不到，更不用等5千蚊消費券，先買先玩！



FiiO是一家以CP值見稱的中國個人音響品牌，定價多數平外國貨一半以上，卻選用高級別規格、用料，送的配件也超多，抵買抵玩。而且近5、6年對音色的追求也提升了很多！今次會連同FiiO代理Carve Link 另一人氣品牌 iBasso 的新款手機USB耳擴線 iBasso DC04 PRO 一同開箱試玩。

評測 FiiO FH15 耳機 + iBasso DC04 PRO 耳擴（鍾世傑 攝）

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CNC鋁合金機身｜1圈3鐵只賣千九蚊

最新作FiiO FH15 1圈3鐵4單元耳機，機身使用CNC鋁合金腔體，機面的花蚊概念來自龍的鱗片，拎上手已經有貴價貨的高級感，不說不知只賣千九蚊（這類組合日本貨可能要8千）。

機身使用CNC鋁合金腔體，機面的花蚊概念來自龍的鱗片。

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FH系列已有4年歷史，S.Turbo聲學結構專利設計愈來愈完善，新開發了10mm碳基球頂振膜單元去處理低音，其他聲底就由獨家定制中頻ED動鐵單元、2粒高頻RAD動鐵單元負責，高頻解析力極強；背景聲低好清淨，低頻強得來絕不味精，高中低三頻的層次分明，聲韻非常飽滿，聽現場收音的歌曲定位感很好，樂器跟人聲不會疊在一起。

FiiO FH15 耳機包裝外盒。（鍾世傑 攝）

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配件極多｜玩耳膠都玩一星期

另外，耳導管頂部可以更換濾波filter，轉換高音／平均／低音先決共3種音色。更換時不用任何工具，而且有金屬牌收藏filter，方便隨時隨地換。最抵玩是它附送了15對不同尺寸、用料的耳膠（海綿套*2對(M)、低頻套*3對(SML)、HS18耳機套*3對(SML)、 均衡套*3對(SMＬ)、人聲套*3對(SML)、雙節套*2對(M)），配件上少少轉換，都能輕微tune聲，真是玩膠都玩一星期。

耳導管頂部可以更換濾波filter，轉換高音／平均／低音先決共3種音色。（鍾世傑 攝）

最抵玩是它附送了15對不同尺寸、用料的耳膠（鍾世傑 攝）

MMCX插耳機線使用152芯單晶銅鍍銀線，可更換3.5mm / 4.4mm 兩種插頭。

MMCX插耳機線使用152芯單晶銅鍍銀線，可更換3.5mm / 4.4mm 兩種插頭。（鍾世傑 攝）

更加送MMCX插拔線工具，以及清潔掃、耳機盒。

iBasso DC04 PRO專業版USB線耳擴

現在大部份手機都沒有3.5mm耳機插，尤其iPhone用家，如果使用Lightning to 3.5mm耳機駁線，音色真的非常之差，再好的耳機都無用武之地。所以近年市面都很流行駁在耳尾充電口的迷你USB線耳擴，它會跳過手機的內建制式，外加DAC 解碼及放大器，令手機的音色大大提升。

iBasso DC04 PRO 耳擴評測

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開箱 final ZE8000 藍牙耳機｜獨創8K Sound 超極細緻還原度音色

iBasso DC04 PRO是2023年2月新出品，它的最大吸引處是鋁合金CNC外殼的迷你機身，竟內置了雙CS43131旗艦DAC，已經拍得住一些中價位的DAP music player，而且同時可對應3.5mm／4.4mm兩種制式的耳機，後者推力可以去得最盡，達280mW@32Ω！所以今次配FiiO FH15這款多單元的耳機，推力都卓卓有餘。如果你使用於android手機，更可從裝頁下載apk開app進行更多微調，不過記者今次試玩時間有限，這部份就下次再補了。（iBasso DC04 PRO專業版 HK$948）

iBasso DC04 PRO 耳擴評測

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FiiO FH15 耳機規格:

單元類型: 一圈三鐵



耳機靈敏度: 112dB/mW@1kHz



線材類型: 152芯高純度單晶 銅鍍銀線: 頻響範圍10Hz-40kHz



音訊插頭: 標配3.5/4.4mm插頭



線身長度: 約1.2米



喇叭阻抗: 16Ω@1kHz



耳機接頭: 膨脹式MMXC耳機插頭



單只重量: 約6.6g（不含線材）



售價：HKD $1999（Carve Link 2364 6401）



iBasso DC04 PRO 耳擴規格:：

4.4mm平衡輸出：



THD+N：0.00013% (300Ω load)



輸出電平：3.0Vrms (32Ω load)



4.0Vrms (300Ω load)



信噪比：131dBA



動態範圍：128dBA



頻率回應：20Hz~40kHz ±0.5dB



輸出抗阻：<0.4Ω



3.5mm單端輸出：



THD+N：0.00018% (300Ω load)



輸出電平：2.0Vrms (32Ω load)



2.0Vrms (300Ω load)



信噪比：127dBA



動態範圍：126dBA



頻率回應：20Hz~40kHz ±0.5dB



輸出抗阻：<0.2Ω



DAC晶片：雙CS43131



PCM：最高32bit/384kHz



DSD：最高Native DSD 256x



重量：21g



尺寸：59mm*23.4mm*12.1mm



售價：HK$948 （Carve Link 2364 6401）

