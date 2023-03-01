打機用Intel／AMD、創作用Mac，好像是購買電腦的基本概念，根據是否會用來打機，而決定買 Apple 電腦與否。連登就有網民提出：「係咪 Mac 機太垃圾所以冇乜 game」，批評 Mac 機支援遊戲不足，甚至認為只是沒內涵喜歡外表的人購買，引起意見不一的網民間的討論。



網民指出，Mac機（Macbook）除了 Adobe 的工具外，其他都是「垃圾APP」，甚至有網民笑稱 Mac機有如「Youtube 播放器」。同時，Mac 機不能打機，就算使用 Boot Camp 運行 Windows，機能上也不太能支援 3A 大作，其實仍流於 iOS 遊戲的體驗。

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當然，以上的批評成功引來一眾果迷反駁，指 Mac 機本身的對象就不是玩家，而是設計者，如文字﹑圖片﹑影片﹑軟件設計等，提出如要打機就不應該買 Mac 機。不過，也有人認為除了做 Apple 的軟件，否則 Mac 機也不是設計者的首選，更提出買 Macbook 都是拿去咖啡店扮有生活態度之用，以一句說話成功得罪很多正在使用 Macbook 的用家......

👇👇連登網民熱門討論👇👇

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Mac 機真的與遊戲無緣？

自 M 系晶片推出後，到現在 M2 Max 的峰值性能已經來到歷史最佳，並且在 GPU 上做了不錯的提升，單單從硬件上來說，Mac 機其實完全有能力運行遊戲。不過，Mac 機使用獨有的 Metal API，並不支援現時主流的 OpenGL 和 Vulkan，令大部分的遊戲廠商都在 macOS 面前卻步。

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另外，現時的 3A 大作都追求強大的畫面效果，光線追蹤已成「必要」功能，不過目前沒有一部 Mac 支援光追，因此現時難有 3A 大作會加入到 Mac 平台上，就算有遊戲專為 macOS 開發，也仍以休閒為主。

資料來源：LIHKG