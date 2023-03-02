MSI 推出的筆電產品陣容包括了全新 Intel 第 13 代處理器和最新 NVIDIA GeForce RTX 40 系列 GPU，顛覆了消費者對筆電的認知。新款 MSI 筆電採用高效率 NVIDIA Ada Lovelace 架構，帶來更高效的 AI 驅動 DLSS 3 和全光線追蹤，使虛擬世界更逼真。



其中，Titan、Raider、Vector、Stealth 等系列是針對電競玩家和專業創作者打造。Prestige 系列則提供輕便、高效的解決方案，特別設計給需要高效率和創造力的創作者。

這些筆電經過 NVIDIA Studio 驗證，3D 創作者可存取 NVIDIA Omniverse，透過比以往更快、更輕鬆的方式進行反覆工作。在適用於創作者的 NVIDIA Studio 技術輔助下，搭載 NVIDIA RTX GPU 的產品獲益於 RTX 最佳化、在創作應用程式中發揮最高穩定性和效能的 NVIDIA Studio 驅動程式，以及獨家 AI 驅動 NVIDIA 工具：Canvas、Broadcast 和 RTX Remix。

多款MSI新notebook正式推出。

此外，新款 MSI 筆電還搭載全新 Intel 第 13 代處理器，整體效能增幅高達 45%。MSI 推出了全新的電競筆電產品系列，包括 Titan GT 系列、Raider GE 系列、Vector GP 系列和 Cyborg/ Pulse/ Katana/ Sword 系列，以及 Prestige 系列的全新 13 吋和 14 吋筆記型電腦。

新款 MSI 電競筆電採用最新的獨家散熱設計，使電競系列變得比以往更強大。所有熱管都被重新設計成共用管、專用管和 VRAM 專用管，以確保充分發揮效能。MSI GeForce RTX 40 系列筆電從高階 Titan 系列到入門級電競 Katana 系列都採用 MUX 設計，可透過 MSI Center 啟用獨立顯示卡模式，進一步解放更多 GPU 能力。

MSI 推出了 10 幾款新 ID 設計電競筆電，並將 16:10 QHD+ 240 Hz 更新率螢幕應用在高階電競產品。在 Prestige 系列中，全新 13 吋 Prestige 13 Evo 是 MSI 全系列最輕的筆記型電腦，由鎂鋁合金製成，重量只有 990g。Prestige 13 Evo 還配備 75Whr 大容量電池，續航力長達 15 小時。