iPhone 雖然具有一定的防水功能，但不等於可以在水中長時間逗留仍保證機能正常，不過近日出現令用家對 iPhone 防水性能更有信心的新聞。在巴西首都巴西利亞的一個湖里，一名學生為拯救遇溺女子，不小心把 iPhone 11掉進水裏。一周後，這部 iPhone 成功被找回不特只，令人驚訝的是仍然可以使用。



根據 MacMagazine 報導，一名學生（Breno Rafael）在湖上撐艇時，看到一名女子遇溺。Breno 即立即跳進水中救出這名女子。而在把她救到湖邊後，Breno 發現身上的 iPhone 11掉到水中。由於湖有一定水深和寬闊，所以他本已對找回手機不抱希望。在一周後，一名潛水教練 Edinho Rocha 在與學生進行夜潛期間，竟在同一湖泊的七米深處發現了一部 iPhone。

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在水中一星期後找回的 iPhone 11，竟然仍運作正常（9To5Mac圖片）

Edinho指出，當他回到水面時，我認為這部手機已經無法使用，但當他看著螢幕時竟發現手機仍在運作。於是 Edinho 就使用 iPhone 的通訊錄查看設備的所有者，並在社交網絡上嘗試尋找機主。

Breno 在網絡上看到有關的帖子後，去找 Rocha 取回他的手機，並成功解鎖證明這部就是當日掉進水中的 iPhone 11，而且經測試後，手機運作正常，並沒有時在水中一星期已出現損壞。

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iPhone 的防水效能

iPhone 7 作為第一部防水的 iPhone，其 IP67 效能可以承受最大深度1 米，30 分鐘內使用。而 Breno 失而復得的 iPhone 11，其 IP68 效能理論上可以在水深達 2 米的水下，使用長達 30 分鐘。不過由實際情況觀察，iPhone 的防水能力或比規格說明的強大。

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當然，用家亦要注意的是，Apple 提供的一年有限保養不包括由水或其他液體造成的任何損壞。僅在 AppleCare+ 的覆蓋範圍內，才提供因液體造成的 iPhone 維修服務。而且防水性能會因使用已下降，因此，如無必要也不建議在水中使用 iPhone。

資料來源：9To5Mac