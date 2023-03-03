iPhone、AirPods聽覺保護8大功能｜保護聽力健康 不再受噪音困擾

iPhone、AirPods聽覺保護8大功能｜為了慶祝世界聽覺日，Apple提供了多種保護聽力健康的功能，加強用戶對聽覺與聽力損失的認識、預防和支持。



據世界衛生組織（WHO）最新數據顯示，全球有4.3億人患有聽力損失，佔世界人口逾5%。未來30年，聽力受損人數可能會增加逾1.5倍，超過7億人可能會經歷中度或更嚴重的聽力損失。相關研究表明，聽力損失人可能難以與朋友和家人交談，或聽到門鈴和鬧鐘聲，甚至對警示聲有反應。Apple的聽覺功能旨在協助滿足各種聽力需求。

聽力健康



1. Apple Watch 的「噪音」App - 監測與保護聽力健康

Apple Hearing Study的研究結果顯示，25%的參與者暴露於環境噪音（包括交通、機械、公共交通等），每天平均值高於WHO所建議的限值。Apple Watch的「噪音」App使用麥高風測量環境音量的分貝水平。如果環境音量達到了可能影響你聽力的水平，「噪音」通知就會提醒你。你也可以在Apple Watch上打開「噪音」App，實時測量環境的分貝水平。更多資訊：如何啟開噪音通知功能。

2. AirPods的「通透模式」及「主動消噪」功能 - 減少對嘈雜環境噪聲的接觸

AirPods Pro（第2代）的「通透模式」可以動態地降低惡劣環境噪音的音量，如重型建築或車輛鳴笛經過，此時你會對高分貝的噪音做出即時反應。這有助於你在日常生活中減少有害的暴露於噪聲的時間，如早晨通勤或午餐時間散步，這在音樂會或現場娛樂活動中也特別有用。對於在較高噪音環境中暴露較長時間的情況，提前打開「主動消噪」功能會更有幫助。

3. 耳筒音量功能 - 了解你的耳筒音量如何可能影響你的聽力健康

長時間聽高音量的耳筒音訊，可能會影響聽力，iPhone和Apple Watch可以自動傳送通知，建議調低音量。在你收到通知後，當你下次插上耳筒或使用藍牙連接耳筒，你的音量會自動設定為較低水平。你可以按需要再次調高音量。此外，你可以在「設定」中設定一個最大分貝水平，使你的耳筒音訊保持舒適的水平。

AirPods聽力輔助功能



1. 為AirPods設定耳筒調節 – 自訂輔助使用設定以迎合你的聽力需要

無論是聽音樂、看電影，還是與家人電話通話，你也可根據自己的聽力需要，以輔助使用設定調節適合自己的音訊體驗。根據你的個人喜好，放大柔和的聲音和調整某些頻率。此功能適用於以下設備：iPhone / iPad／AirPods Max / AirPods Pro（第1代及第2代）/ AirPods（第2代和第3代）/ Apple EarPods（配備3.5mm耳筒插頭或Lightning接頭）。

2. AirPods的「對話增強」 – 嘈吵環境下，聽得更清，聊得更明白。

AirPods Pro或Airpods Pro Max的「對話增強」功能，能夠辨析你面前的人聲，讓你在擁擠或嘈雜的環境中，輕鬆與人溝通。「對話增強」憑設備上的機械學習辨析和放大特定聲音，即使身處嘈雜壞境，你也能在面對面交談時更容易聽清楚。

3. 「即時聆聽」- 將你的iPhone或iPad當作AirPods的麥高風

通過「即會聆聽」，你的iPhone或iPad有如麥高風，將聲音傳送到你的AirPods，協助你在某些情況下能聽得更清楚。例如在客廳中與你對面的家人對話。Beats耳筒和Made for iPhone助聽設備也可以使用「即時聆聽」。

iPhone和iPad的其他聽力輔助功能



1. 「聲音識別」—不用親耳聽到，也能收到警報。

iPhone和iPad的「聲音識別」功能能夠辨識某些時間敏感的聲音，如煙霧報警器和門鈴，並在檢測到它們時通知你。你也可訓練設備識別你所在環境中特有的電子聲音，比如廚房電器的蜂鳴聲。

2. Made for iPhone助聽設備 - 將音訊直接從iPhone和iPad播放至助聽設備

Made for iPhone（MFi）助聽設備是世界上最先進的智能手機聽力設備平台，有40多家製造商提供的近200種型號。聽力設備佩戴者可以將電話和FaceTime通話、音樂、Siri和其他內容等音訊直接從iPhone和iPad傳送到聽力設備。雙向MFi助聽設備還提供麥高風，幫助你在iPhone和iPad上進行免提電話和FaceTime對話。更多資訊：從現有的MFi助聽設備中選擇，包括雙向選擇。

為保護聽力健康所提供的相關功能，讓我們更加關注世界聽覺日，增強對聽力健康的意識和保護。