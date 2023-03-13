MADOO typ512 試玩評測｜這對日本品牌生產的平板單元＋ 動圈單元組合入耳式耳機，其實已推出了個幾月，記者考慮了很久，下定決心買了之後真的覺得很值。現在就送上一個用後報告希望幫到大家選購耳機。



日系巧手結合平板+動圈單元

MADOO typ512為日本品牌，使用自家開發的Micro Square Planar Magnetic平板單元＋ 動圈單元組合的入耳式耳機。平板單元這名字對耳機入門者來說比較少聽見，其實它已經是非常舊的技術，不過近年就縮小至入耳式耳機都能使用，而且定價也很合理。

MADOO typ512試玩評測（鍾世傑 攝）

MADOO typ512試玩評測

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它有多種優點：1）聲音非常明晰、沒有模糊或混亂的感覺，分離度高。2）速度：平板單元耳機可以產生非常快速的音頻信號響應，令聲音清晰、動態表現出色；3）在各種音樂類型中均表現出色。不過，平板單元的低音量或會令一些用家感到不足，所以它特別加入了一粒Belix UHD 動圈單元，令音色表現更全面。

MADOO 亦特別為 TYP512 開發的全新 Belix 複合振膜

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藍寶石水晶玻璃+鐘錶金工機身

買機，有時真的會受外觀影響，MADOO typ512是日本品牌 Pentaconn Ear 的兄弟機，SUS 不銹鋼使用日本匠人級的鐘錶金屬加工技巧，且有精美的藍寶石水晶玻璃面板，具備控制排放氣壓及背面的壓力；雖然這款耳機的外殼相對較大，但佩戴感非常好，很快就能達到最佳的佩戴位置。這對耳機看起來很重，但實際卻比想像中輕，佩戴感很好。

MADOO typ512 的SUS 不銹鋼使用日本匠人級的鐘錶金屬加工技巧

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勁多配件、4 絞銅鍍銀4.4mm線已值5百

加上跟機有齊 3.5mm ／4.4mm 插頭 4 絞銅鍍銀 Pentaconn Ear，是最抵玩的組合，平衡線材能提升音訊信息量和空間表現，而且，它附送的耳機盒可以收納兩條線材，可根據環境需求選擇使用、非常方便。滿意度真的超高，慶幸自己不再猶豫「扑鎚」入手。

跟機有齊 3.5mm ／4.4mm 插頭 4 絞銅鍍銀 Pentaconn Ear，以及4組耳膠、耳機盒。（鍾世傑 攝）

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試來試去揀了MADOO typ512

在買新機耳前，記者在5k價位試了多款耳機，考慮過「神諭二世」THIEAUDIO Oracle MKII（靜電＋動鐵＋動圈），又試了3動鐵的qdc Anole V3 II，最後再試MADOO typ512，雖然單元數它是最少，但我感受到了它深邃的低音：這款耳機有著厚實而具有清晰度的低音和不會被淹沒的近距離主唱音域，它不是透過增強低頻響應來強調低音部分，而是透過降低聲音重心並重構整個頻率範圍，使聲音之間的連接更加平滑。用它配手機+Sony PHA-3耳擴，用3.5mm耳機線聽《Ditto》，再直接用iBasso DAP聽香港組合Ruler的《U-necessary》，發現中高頻響應也表現出非常好的清晰度和平衡，具有強大的動態和信息量。

試玩組合，iPhone 13 Pro Max + Sony PHA-3耳擴。（鍾世傑 攝）

試玩組合，iBasso DX240（鍾世傑 攝）

最後再改用iBasso Audio的手機USB耳擴尾巴DC04 PRO，換成4.4mm平衡耳機頭，收聽宇多田光的《One Last Kiss》，MADOO typ512平衡了平面驅動器的清晰度和響亮度以及動態驅動器的強大表現力，可以輕鬆聽到搖滾和電子舞曲，音色不具攻擊性，人聲也很舒適，聽多久都不覺膩。

iBasso Audio DC04 PRO USB耳擴線／4.4mm平衡耳機線（鍾世傑 攝）

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整體用後評語：85分

整體而言，這個價玩平板＋動圈組合其實係抵。如果要挑一些弱點，始終平板單元很全面，但同時是每一個細字都「有點太多」，所以配樂較複雜的曲目，對它可能有點艱難；它的強項在於收聽一些情感充沛的音樂，可以輕鬆聆聽搖滾和EDM音樂，也可以聆聽著重於主唱的抒情曲目，有一種慢慢沉入深海的感覺。

另有一個小問題，大家買時都要考慮一下，MADOO typ512有個奇怪位是耳導管為橢圓形，用原裝膠跟我個人的耳型不太合，後來改用SpinFit W1、又或是Acostune AET07，這類內外兩圈使用不同物料的耳塞，減少了耳膠外層的變型，才戴得貼服、低音不會流失。現在我的MADOO typ512大概聽了30小時，聲音變得更加緊實，現在我對它非常滿意。

MADOO typ512有個奇怪位是耳導管為橢圓形，用原裝膠跟我個人的耳型不太合。（鍾世傑 攝）

後來改用Acostune AET07，內外兩圈使用不同物料的耳塞，減少了耳膠外層的變型，才戴得貼服。（鍾世傑 攝）

MADOO Typ512 規格



單元：Micro Square Planar Magnetic 微型平面單元 x 1 、 UHD Belix 動圈



連接端：Pentaconn EAR



外殼物料：SUS 不銹鋼 + 藍寶石水晶



最大輸入功率：15mW



阻抗：32Ω



頻率範圍：20Hz～20KHz



線材：3.5mm 4 芯銅鍍銀單端耳機線（1.2 米）、4.4mm 4芯銅鍍銀平衡耳線（1.2 米）



配件：矽耳膠 3 套（S/M/L）、耳棉 1 套、便攜耳機盒



售價： $4,980（Soundwave Audio / 2771 8209）



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