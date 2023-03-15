Apple A17 Bionic跑分成績曝光　iPhone 15 Pro單核性能提升近60%

預計 Apple 今年秋季將推出 4 款 iPhone 15 系列手機，傳延續今代的高階差異，只有 iPhone 15 Pro 和 Pro Max 才會升級 A17 芯片。 近日，YouTube 頻道「Max Tech」發現，A17 Bionic 在 GeekBench上的跑分，性能比 A16 Bionic 有明顯提升。



A17 效能升級

科技 YouTube 頻道 Max Tech，在最新的GeekBench 6 基準測試平台上發現，搭載 A17 Bionic 的 iPhone 15 Pro Max 工程機測驗結果。 從曝光的圖片可見，由 台積電 3nm 製程工藝打造的 A17 Bionic，單核測試成績：3986分、多核測試成績：8841分。 新半導體製造技術將為 A17 Bionic 提供更強大的性能和更加節能，數據上能與 M 系 MacBook 媲美。

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相比之下，搭載 A16 Bionic 的 iPhone 14 Pro 在單核和多核測試中，分別取得了 2504分和 6314分。 這意味著 A17 Bionic 在單核性能方面提供了約 59%，而多核性能亦提升了約 40%。 不過 Max Tech 提醒，流出的數據真確性有待商榷，果迷還不要太興奮。

iPhone 15 模型機曝光

日媒 Macotakara 從阿里爸爸入手 4 款 iPhone 15 3D 打印模型機，一如傳聞 4 款機都加入動態島，以及改用 USB-C。另外，Macotakara 把 iPhone 15 放入 iPhone 14 保護殼，發現 iPhone 15 機身外殼增加 1mm 已無法使用。iPhone 15 Pro 和 Pro max亦有類似情況，只有 Plus 與舊型號機殼通用。

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資料來源：Max Tech