ASUS ROG全新RTX40系列電競筆電集結　三大關鍵升級駕駛3A大作

華碩 ROG 近日舉行「POWER UP YOUR PERFORMANCE」產品發佈會，發佈最新ROG RTX40系列電競手提電腦，包括 ROG Strix SCAR 16/18 (G634/G834)、ROG Zephyrus G14 (GA402) 和 ROG Zephyrus M16 (GU604)。發佈會上還邀請了前香港職業電競選手NuL、人氣直播KOL達哥及前PandaCute成員Naki，即場試用全新 ROG 手提電腦玩 3A 大作，實測最新 ROG 電競手提電腦的強大威力。



ROG 電競手提電腦三大升級重點

加入最新處理器、顯示卡效能，最高搭載第 13 代 Intel Core i9處理器或 AMD Ryzen 9，以及最高 NVIDIA GeForce RTX 4090 系列手提電腦顯示卡。同時配上 ROG Intelligent Cooling 散熱系統，並獨家採用 Thermal Grizzly Conductonaut Extreme 液態金屬散熱，確保強大的機能可穩定發揮。今年 ROG 更推出全新環狀出風系統，三風扇散熱技術及全尺寸散熱器，進一步促進內部氣流最大化的同時，亦用緻密的散熱鰭片排出更多內部零件的熱能。

另外，新的 ROG Nebula HDR 螢幕採用 Mini LED 技術，更新率高達 240Hz，亮度高達1,100 nits，100% DCI-P3廣色域，高達1024個調光區、100,000 : 1對比度。讓遊戲的畫面細節更清晰，德國萊因護眼認證也讓螢幕更加舒適，讓玩家可以享受到更好的遊戲和觀賞體驗。

產品型號及價錢： ROG Strix SCAR 16 (G634JZ-NM036W): $32,998 16” 2K Mini-LED 16:10 240Hz 3ms (Nebula HDR) / i9-13980HX / RTX 4080 / 32GB DDR5 / 2TB SSD

效能顛峰-Strix SCAR 16

ROG Strix SCAR 16 搭載 ROG Nebula HDR 螢幕，使用 Mini-LED 技術，採用 16:10 螢幕比例及 240Hz/3ms 更新率，讓玩家能夠享受栩栩如生和極速的遊戲畫面。搭載最新的第 13 代 Intel Core i9-13980HX 處理器和 NVIDIA GeForce RTX 4080 顯示卡，3A 大作都能輕鬆駕馭。配備 32GB DDR5 記憶體和 2TB PCIe® 4.0 儲存裝置，同時進行遊戲、串流直播和創作內容都不在話下。

為了適應強大的效能，Strix SCAR 16 採用 ROG 智慧散熱技術，CPU 和 GPU 均使用 Conductonaut Extreme 液態金屬散熱，能夠讓溫度降低多達 15°C。Strix SCAR 16 還具備環狀出風系統，全新的三風扇散熱搭配整排散熱鰭片設計，大大提升了整體散熱效能。

ROG Zephyrus G14 (GA402XY-NC020W): $29,998 14” 2K Mini-LED 16:10 165Hz 3ms (Nebula HDR) / R9 7940HS/ RTX 4090 / 32GB DDR5 / 1TB SSD ROG Zephyrus G14 (GA402NV-N2032W): $17,998 14” 2K Mini-LED 16:10 165Hz 3ms (Nebula HDR) / R7 7735HS/ RTX 4060 / 16GB DDR5 / 1TB SSD ROG Zephyrus G14 (GA402NU-N2050W): $14,9

輕量級電競之選 Zephyrus G14 及 Zephyrus M16

Zephyrus 系列一直都以輕薄電競機為賣點，全新 Zephyrus 系列不但採用 ROG Nebula HDR 螢幕，更在效能方面全面升級。Zephyrus G14 採用最新AMD Ryzen 9 7940HS 處理器，NVIDIA GeForce RTX 4090 顯示卡，配置 32GB DDR5 記憶體及 1TB PCIe 4.0儲存裝置，卻只有 1.72Kg 重及 18.5mm 厚。而且支援 Type-C 及 PD 行動電源充電，30分鐘即可充至 50% 電量，最適合用家帶出外使用，同時可當作工作商務手提電腦。

ROG Zephyrus M16 (GU604VY-NM040W): $34,998 16” 2K Mini-LED 16:10 240Hz 3ms (Nebula HDR) / i9 13900H/ RTX 4090 / 32GB DDR5 / 2TB SSD ROG Zephyrus M16 (GU604VI-NM083W): $24,998 14” 2K Mini-LED 16:10 165Hz 3ms (Nebula HDR) / 9 13900H/ RTX 4070 / 32GB DDR5 / 1TB SSD

ROG Zephyrus M16 除加入 92% 螢幕佔比、16:10 的 Nebula HDR螢幕及六個揚聲器外，更加入了AniMe Matrix，供玩家自訂機身文字與圖案，展現個人風格。最高搭載第 13 代 Intel Core i9-13900H 處理器、NVIDIA GeForce RTX 4090 手提電腦顯示卡，散熱則採用 ROG Intelligent Cooling 三風扇技術、全尺寸散熱器及液態金屬，同樣輕鬆駕馭各 3A 大作。