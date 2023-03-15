MSI「春季換新機」優惠｜超過10款手提電腦減價　最高折扣$6000

MSI 2023 全新系列電腦推出「 春季換新機」優惠，由入門款、中階款，到最新 RTX40 系列的機皇都有優點。今次推介 4 款電競手提電腦，適合各種不同需要的用家。優惠期有限，記得把握機會、搶先下單。



輕薄入門款—MSI最平價的i7 CPU電競電腦GF63 Thin

電競手提電腦一向給用家很重的感覺，MSI GF63 Thin 11SC 主打不到 2kg 的超輕薄重量，並且搭載了 i7-11800H 處理器和 GeForce GTX 16 系列顯示卡，帶出街打機完全沒難度。GF63 Thin 更配備了 144HZ 級電競面板，高更新率的螢幕可以讓遊戲畫面更清晰、更鮮明。而且這樣的配置只需要 $4,999，性價比極高。

售價：$4,999（原價：$6,999）

購買網址：https://hkstore.msi.com/products/gf63-thin-11sc7

效能初階款—全港最熱銷的必備Katana GF66

如果你正在尋找一款搭載 RTX 3070 Ti 顯示卡，而且價格不用過萬元的手提電腦，那麼 MSI 最熱賣的 Katana GF66 就是不二之選！

專為玩家打造的「龍魂之刃」Katana GF66，不僅擁有最快的電競面板，而且採用了 Cooler Boost 5 雙散熱模組設計，能夠即時散熱，確保處理器和顯示卡運行效能最佳化。趁春季優惠入手，更立即慳 $6,000，絕對是今次活動省最多的電腦。

Katana GF66 12UGSZOK

售價：$9,999（原價：$15,999）

購買網址：https://hkstore.msi.com/products/katana-gf66-12ugszok

【2023 CES獲獎新機】商務/打機雙棲的中高階Stealth 16 Studio

MSI 最新的第 13 代 Stealth 16 同樣以優惠價推出，與一般的電競機不同，機身厚度只有 1.99 公分，重量只有 1.99kg，加上星光藍和純淨白的低調設計，外觀上有別於一般的電競電腦。

同時，Stealth 16 具備超高效的 RTX 40 系列顯示卡和 i7 處理器，並獲得了 Nvidia Studio 的認證，無論是遊戲還是多工處理都能夠輕鬆應對！首次優惠價只需 $21,999。

Stealth 16 Studio A13VG

售價：$21,999（原價：$23,999）

購買網址：https://hkstore.msi.com/products/stealth15-a13vg-b

【2023 CES獲獎新機】效能再進化的高階機皇Raider GE78

如想找頂級的電競機皇款式，同樣在 2023 CES 上獲獎的 Raider GE78 就不能錯過。搭載全新 13 代 i9 處理器，加上RTX 40 系列的顯示卡和 240Hz 更新率的螢幕，對玩家來說完全是打機最住配置。再配上 Dynaudio 獨家打造的全新高音質六組揚聲器音響系統，簡單是最強電競享受。

Raider GE78 HX 13VH

售價：$29,999（原價：$31,999）

購買網址：https://hkstore.msi.com/products/raider-ge78-hx-13vh

優惠價格，同享高規格保固

在春季優惠期間購買手提電腦，不只有優惠折扣，也能享有 MSI 官方商店1年國際保用，原廠本地2年硬體保固，註冊會員並登記產品後，還能額外延長保固 3 個月。

RTX40系列享 $100早鳥優惠回饋高規格保固

春季優惠再加碼，只要 3/1 - 4/30 到通路購買 MSI RTX40 系列手提電腦，並在論壇、MSI HK store、HKTVmall MSI官方商店留下你的評論，並到活動頁面進行登記，就能獲得HKTVmall $100 mall dollars！數量有限、兌完為止。

今次 MSI 春季換新機活動將在 3/10-3/31 舉行！超過 10 款的熱銷款手提電腦最高折$6,000，港澳全實體/線上特約通路皆能享有優惠，快趁優惠期間，幫自己的電競電腦大升級。

更多春季換新機優惠詳情，可以到MSI官網活動頁了解：https://hkstore.msi.com/pages/2023-spring-sale