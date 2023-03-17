HP在銅鑼灣舉行「HP閃購日」，多款手提電腦、打印機、螢幕優惠，RTX 3080 顯示卡電競機竟有 34 折優惠，大減$19,000，而其他電腦配件更高達 1 折優惠，想入手抵買手提電腦，就睇定以下推介機款，在活動期間前往搶購。



「HP閃購日」由即日起至 3 月 19 日，每日11:00～19:00，在銅鑼灣京都商業中心舉行。每日都有手提電腦限量優惠，當中包括 i3 文書機減 $2,900、OMEN RTX3080 電競機減 $19,000、23吋螢幕減$1,100等。

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今次優惠中包含部份陳列品，每人限買1部，而家不設保養，因此入手陳列品時，必須檢查清楚機身情況，以及是否能正常運作，以免買入不合乎心水的產品。

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MSI 「春季換新機」優惠

MSI 2023 全新系列電腦推出「 春季換新機」優惠，由入門款、中階款，到最新 RTX40 系列的機皇都有優點。今次推介 4 款電競手提電腦，適合各種不同需要的用家。優惠期有限，記得把握機會、搶先下單。

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