外媒《LDK》測試 10 款無線吸塵機，當中Dyson、東芝、日立等都屬香港大熱品牌和款式，且價錢包羅低中高款式，適合不同需要的用家參考。



《LDK》測試的 10 款無線吸塵機，主要針對其吸力、易用程度、防毛髮纏繞效果、噪音情況 4 點作評分，當中以吸力最為重視。《LDK》透過地板上的砂石、角落的咖啡粉、地毯上的咖啡粉和毛髮，測試出各款吸塵機的吸力如何。

Samsung BESPOKE Jet 旋風吸塵機實試｜自動集塵充電座夠型又實用

+ 6

消委會無線吸塵機20款評測｜3部Dyson兩款表現佳、一款竟倒數第二

經測試後發現，Dyson V12 Detect Slim Complete 的吸力最強，得到最高的 4.88 評分（總分：5）。同時，Dyson 的無纏結錐形吸頭能解決毛髮卡住刷頭的問題，在吸塵的過程中，錐形吸頭會把毛髮捲起再吸入集塵盒內，非常適合養寵物人士使用。

經測試後，《LDK》推介 siroca SV-S271和Dyson V12 Detect Slim Complete，主要是因為其吸力良好，Sirica更在使用方便程度上取得 3.91 的成績，在 4 項測試中都得到優異的成績，因此成為今次測試中

消委會全20款2023年無線吸塵機評測報告

+ 36

資料來源：LDK