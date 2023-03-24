拖板壽命原來得半年｜撇開家中必備的電器不談，現時每個人都有幾部隨身電子產品，光要叉電就霸佔了絕大部分的電掣，也為方便在不同位置取電，難免需要使用拖板增加插頭。日媒「あたらしい日日」近日報道指出，原來拖板的使用壽命大約只有 5 年，並提出如發現 4 種情況就應馬上更換拖板。



「あたらしい日日」根據日本配線系統工業會的資料，拖板的壽命大約只有5年。長期使用的拖板，雖然一眼未必能看出來，但有機會內部的導電線已經劣化，如繼續使用，可能會導致觸電，甚至火災。

愈常拔插愈快舊化

想知道家中的拖板什麼時候要換，就要留意拖板有沒有過熱情況，特別是經常拔除插頭，或拖板上長期插多個電器的話，就有更大機會出現過熱問題。如插頭接觸不良的話，就算沒有插過多電器，亦有機會出現過熱情況。

👇👇拖板安全使用教學｜專家指正5個常見錯誤使用法👇👇

+ 6

電線長期彎曲、插蘇鬆也很危險

另外，拖板電線末端是最容易彎曲的部分，如果長期過份彎曲，電線內部可能會出現接觸不良問題。當拖板接上電源後，再移動電線的連接部分才能會通電的話，則反映可能出現短路並引起火災，因此不應再使用供電不穩的拖板。

第三個特徵是，當拖板插頭插下去時，明顯看到太鬆，以及不夠貼伏在插座上時，代表拖板的固定裝置已經老化，最好盡快更換。

第四點是，如果拖板的插頭燒焦、溶化或彎曲，插頭內部會產生熱能，可能會導致短路。這有機會與使用插頭的方式不當導致。想讓拖板壽命更長，拔出時最好用手牢牢地握住插頭本體，然後垂直拔出，不應左右搖鬆插頭再拔出。

以上是根據日本製式的拖板得出的結論，由此製式不同，雖未必可完全對照到香港的拖板和插座上，不過仍有一定的參考價值。如想知道哪些拖板好用的話，亦可參考以下消委會曾做過的 15 款 USB 拖板評測結果。

👇👇內地製拖板結構極簡陋 網民拆開極後悔購買 附消委會15款評測👇👇

+ 19

資料來源：あたらしい日日