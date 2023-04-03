溫度慚慚回升，又差不多到開冷氣的日子，經過多個月沒開冷氣，切勿馬上就打開開關享受涼風。因為冷氣機在長時期閒置後，有機會滋生大量黴菌，如即時開冷氣，黴菌就有機會隨風飄散，讓人過敏。因此，經過長時間沒開冷氣後再次開機，就要做好以下兩步。



1）先清潔機身和隔塵網

冷氣在夏天經常開啟時，因內部會一直保持冰冷，因此不用擔心黴菌滋生，但當一定時間沒開時，內部溫度上升就會形成適知黴菌的環境。為避免黴菌隨冷氣再次開啟飄散在家中，引發過敏性鼻炎、真菌性角膜炎，甚至其他呼吸疾病問題，在開機前最好清潔冷氣濾網（即使冬天前清潔過一次才停用也好），去除濾網上的粉塵、病菌。

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另外，在清潔過後，亦不要馬上開冷氣，應先使用計時功能，開1～2小時送風，排除機內積蓄的濕氣。這樣做除了防止黴菌滋生，更可為久未使用的冷氣「熱身」，避免壓縮機過熱導致意外發生，延長冷氣機的使用壽命。