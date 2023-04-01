Benz EQE SUV正式抵港，規格及售價曝光｜不少車迷期待、去年尾公布的平治電動車Mecedes-EQ系列「EQE SUV」終於正式抵港，不單公布了行版規格及價錢，更限時在尖沙咀展出，車迷們必去。



EQE SUV是EQE行政轎車的多功能版本，同樣擁有EQS首次亮相的各種創意設計，並搭載全新純電動車底盤，與EQS和EQE兩款房車相同。EQE SUV在同級車中是最寬敞的之一，車身尺寸為4863mm的長度、1940mm的寬度和1685mm高度，車長比EQE房車略短，但。

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平治EQE SUV

EQE SUV採用多項空氣動力學設計，與EQS和EQE兩款房車一樣，即使尾箱較方正且後懸較短，風阻系數仍然低至0.25。車身底部的多個空氣動力學細節降低風阻的作用至關重要；平坦的擋風玻璃、流暢的車頂線條和不同的坑紋也是重要因素。受電動車專屬平台精巧的設計所惠及，EQE SUV車廂空間非常充裕。前排座椅的頭部空間為1002mm，後排座椅為1000mm，駕駛席的手肘寬度為1540mm，創造了寬敞的感覺。後排座椅的腿部空間為1030mm，同樣非常舒適。行李箱的標準容量為520L，後排座椅背可按照40/20/40的比例折疊。如果需要更多的貨物空間，可將後排座椅背向前傾斜10度，行李箱容量即可增加到580升。當後排座椅背完全放平時，行李箱容量達1675L。

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EQE SUV同樣配備Mercedes-EQ智能系統，包括EQS首次採用的自學習軟件。這種軟件可以自行為車輛配置優化設置，並自我學習以提高效能。EQE SUV還配備了全方位攝像頭和雷達系統，可實現高級駕駛輔助系統，例如主動車道保持輔助系統和自動停車系統。

EQE SUV新車售價為$1,150,000（已包含電動車的首次登記稅寬減），如一換一計畫則為$960,000。

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新車將會限時4月1日至10（早上11時至晚上9時）日於K11 MUSEA 地下Opera Theatre 及 Promenade展出。

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