享受冷氣帶來的舒適同時，伴隨住的是高昂的電費負擔。想慳住電開冷氣其實也不是沒有方法，光是改變開冷氣時是使用最高還是最低風速，就已經能改善效率和耗電。消委會以下 7 招冷氣使用教學不得不學。



1. 冷氣風速設定

應該設定冷氣機在最高風速檔，以達到最佳性能和最大的節電效果。在睡眠時，如果高風速檔會產生噪音，可以考慮使用較低風速檔。

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2.影響冷氣機耗電原因

房間面積大、室內人數多、冷氣機位置和天花距離過近等因素都會增加冷氣機的電費。不當的安裝也會導致冷氣機的效率下降，進而增加耗電量。建議消費者選擇由冷氣機製造商或代理商或建議的安裝承辦商負責安裝，以確保安裝的合適性和節能效果。

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3. 善用風扇

使用電風扇可以節省電費，因為風扇的耗電量遠低於冷氣機。同時使用冷氣機和風扇，可以將冷氣吹近用戶，讓用戶感到涼快，而且可以調高冷氣機的溫度設定，進一步節省電力。另外，開動抽氣扇會令冷氣機耗用更多電力製冷，因此應避免同時使用。

4. 選擇合適的風扇

想更快令空間涼快，就可以選擇扇葉直徑較大的風扇，提升送風量，使用起來就會更涼快。

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5. R32雪種環保更有效率

R32雪種是一種較環保的雪種，比起一般使用的 R410A 雪種對全球暖化的影響較小，而且消委會測試中發現，使用R32雪種的冷氣機製冷效率更佳。但由於R32具有輕度易燃性，安裝、檢查或維修時需要由經驗豐富的人員進行。

6. 定期清潔隔塵網

建議在夏季期間每2周或1個月清洗冷氣機的隔塵網、進氣口和出風口。消費者應定期安排有經驗的技師檢查冷氣機，並在每年夏季前委託清潔公司深層清潔冷氣機1次。

7. 不應依賴冷氣機清潔噴霧

冷氣機噴霧只能清潔冷氣機散熱片的表面，無法徹底清潔機體內部零件。消費者可以考慮聘請清潔公司使用高壓水槍清洗機內組件和通去水喉，以實現更全面的清潔效果。