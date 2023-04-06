入境處1868 WhatsApp 求助熱線｜久違3年終於可以再外遊，光是踏入機場一刻就已經有點感動，但始終人在異地，適當的安全準備也是要做好。入境處近日就新增設 WhatsApp 求助熱線，讓身在境外遇事的香港居民可透過 WhatsApp 與入境處部門聯絡求助。正準備出發的話，不妨也記下這求助方法，有備無患。



旅遊時如果出現意外，當然第一時間要找當地警方處理，但怕言語不通或當地無法協助的話，亦可聯絡入境處幫忙。入境處繼早前推出 1868 熱線網絡數據電話功能及網上求助表格服務後，推出更方便的 1868 WhatsApp求助熱線，可透過 WhatsApp 向入境處專責小組求助。

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港人可以使用「入境處」手機App，「聯絡協助在外香港居民小組」的功能，找到 1868 的網絡數據熱線，或在 WhatsApp 中以訊息求助。

另外，也可在政府一站通網站，進行外遊提示登記服務，登記聯絡方法及行程。當身處外地而發生緊急情況時，入境處的「協助在外香港居民小組」可根據提供的資料進行聯絡，並提供各種協助。

首先登入「我的政府一站通」後，在「我的網上服務／表格」選擇「入境事務」內的「外遊提示登記服務」，建立個人資料。在輸入個人資料後會送交入境處核實，會於兩至三天內完成。核實後，將會於「我的政府一站通」的「我的訊息」收到有關結果。成功登記後，將接收到政府發出的最新外遊警示及相關公開資料。

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在外地遇事，應如何聯絡入境處求助？ 「1868」WhatsApp求助熱線，可透過 WhatsApp 向入境處專責小組求助。

詳情請睇：https://bit.ly/439gVFa 「1868」WhatsApp 求助熱線在哪能找到？ 可以使用「入境處」手機App，「聯絡協助在外香港居民小組」的功能，找到 1868 的網絡數據熱線，或在 WhatsApp 中以訊息求助。

詳情請睇：https://bit.ly/439gVFa

資料來源：入境處