雪櫃直冷式vs無霜點揀好？消委會教食物最佳擺放位置 忌見位就塞
撰文：陳錦洪
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雪櫃每個人家中都有，但又是否人人都懂得正確使用，以獲得最佳冷藏效果呢？消委會就曾分享雪櫃存放食物的最佳位置，以及教使用者如何選擇直冷式或無霜雪櫃。
無霜雪櫃不是人人適用
直冷式雪櫃即傳統的「有霜」雪櫃，櫃內會有明顯的霜雪，而無霜雪櫃即是有除霜發熱器，能定時幫雪櫃溶雪。無霜雪櫃雖然方便，不過全能推算的電費都比較高，消委會估計全年電費$257~$471， 而直冷式即是$107~$163。此外，無霜雪櫃多為雙門或以上型號，體積比較大，對家居環境較狹小的未必適用。
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存放食物最佳位置
很多人都習慣，雪櫃有空間就直接放，不太理會「正確」的位置。消委會指出，雪櫃不同位置其實有溫度的分別，而食物的儲存溫度和期限都不同，因此建議把鮮肉類放在靠近出風位、原隻蛋不可放入冰格等。
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無霜雪櫃有人什麼特點？
以除霜發熱器定時溶雪，電費比直冷式貴，多為雙門或以上型號。
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存放食物的最佳位置是？
不應見位就塞，鮮肉類應放在較冷如靠近出風口的位置，原隻蛋則不應放入冰格。
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