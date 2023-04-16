雪櫃每個人家中都有，但又是否人人都懂得正確使用，以獲得最佳冷藏效果呢？消委會就曾分享雪櫃存放食物的最佳位置，以及教使用者如何選擇直冷式或無霜雪櫃。



無霜雪櫃不是人人適用

直冷式雪櫃即傳統的「有霜」雪櫃，櫃內會有明顯的霜雪，而無霜雪櫃即是有除霜發熱器，能定時幫雪櫃溶雪。無霜雪櫃雖然方便，不過全能推算的電費都比較高，消委會估計全年電費$257~$471， 而直冷式即是$107~$163。此外，無霜雪櫃多為雙門或以上型號，體積比較大，對家居環境較狹小的未必適用。

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存放食物最佳位置

很多人都習慣，雪櫃有空間就直接放，不太理會「正確」的位置。消委會指出，雪櫃不同位置其實有溫度的分別，而食物的儲存溫度和期限都不同，因此建議把鮮肉類放在靠近出風位、原隻蛋不可放入冰格等。

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