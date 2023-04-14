MAXUS MIFA 9抵港，49萬起平玩豪華7人MPV電動車，限時Pop up灣仔Showroom｜7座位MPV電動車市場上可謂非常罕見，而最新MAXUS就為香港車迷帶來一架真正豪華的7人MPV電動車「MIFA 9」，雖說是商務車，但車內配置非常豪草，而且更比Alphard更為寬敞。新車最近於灣仔設立Pop up Store展出，有興趣快去預約試車。



MIFA是全新MAXUS MIFA 9新能源汽車系列的名稱，其命名源自極致、智慧、友好和優雅，這是品牌為其賦予的專屬價值。外觀上，全新MAXUS MIFA 9車頭採用密封式造型，配上充滿未來感的導風口，車身設計簡約俐落，LED頭尾燈設計更為搶眼。車廂空間非常寬敞，車長超過5.2米，車內淨高1.3米，提供豪華的七座座位，前中排駕乘體驗極其舒適奢華，第三排的腿部空間充裕。提供七種不同的車身顏色，包括榴石紅、晴朗藍，還有別注的熾岩灰或冰川藍配黑頂等。

👉 Tesla Model 3／Y減價｜香港官方正式公布 減幅達14.7%｜新價一覽

車身長達5.2m的MAXUS MIFA 9

全新MAXUS MIFA 9的純電驅動性能非常優秀，它採用90kWh三元鋰電池，由全球最大的汽車電池供應商——寧德時代生產，前置馬達前輪驅動，輸出馬力244PS，最大扭力350Nm，最高時速達到180km/h，同時提供三種駕駛模式和三級動力回收。加上穩重和長軸距的車身，四輪19吋合金輪圈和低噪音輪胎，以及獨立麥花臣前懸掛和尾部五連桿式懸掛設計。續航能力和電力方面也非常強大，在WLTP測試標準下，最高續航里程可達430km，在城市駕駛下，更可超過500km。它採用120kW的DC直流電快速充電系統，只需30分鐘即可充電由30%至80%。

👉 Benz EQE 350+試駕｜更前衛4門電動房車！比E-Class性價比更高

👇 MAXUS MIFA 9 車內細節👇

+ 1

另外，車內配備多個高清顯示螢幕，包括一塊12.3吋的中控大螢幕，可以同時顯示影音系統、導航、車輛設定等多項資訊，操作更加方便快捷。此外，MIFA 9還搭載了前所未有的AR HUD增強現實頭盔，為駕駛者提供更加直觀的導航和行車資訊，讓駕駛更加專注和安心。最後，MIFA 9還擁有多項先進的安全科技，如360度全景影像系統、盲點偵測、主動車道保持、自動緊急煞車、自適應巡航等功能，保障乘客和車輛的安全。

灣仔MAXUS POP-UP Store：告士打道39號夏愨大廈地下

MAXUS MIFA 9 Premium 售價：$575,000（「一換一」計劃價）

MAXUS MIFA 9 Luxury 售價：$499,000（「一換一」計劃價）



香港島區充電站請看👉電動車充電站2023｜全港18區5000+個充電位置一覽｜香港島區

新界及離島區充電站請看👉電動車充電站2023｜全港18區5000+個充電位置一覽｜新界及離島區

九龍區充電站請看👉電動車充電站2023｜全港18區5000+個充電位置一覽｜九龍區