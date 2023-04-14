Apple Care到期掟手機｜一部 iPhone 價格不菲，很多人都會用保護殼、Mon 貼保護手機，以免刮花跌爛。而連登竟有網民問：「到底掟唔掟爛部機好？」，原來事關 AppleCare+ 快將到期，但其 iPhone 沒損壞可以維修，好似有點浪費加錢買的 AppleCare+，因此開 post 問是否應該掟爛 iPhone 「換新機」好。



網民開 post 指，當日入手 iPhone 時以為會「粗用」，因此加購了 AppleCare+，以免使用時出現問題，要支持高額維修。沒想到，兩年間 iPhone 除了電池健康度有點下跌外，其他一切正常。眼見 AppleCare+ 快到期，故正考慮應否手為弄壞手機以使用 AppleCare+ 維修／換機。

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人為損壞包唔包？

其他連登網民即指出，人為損壞不包含在 AppleCare+ 範圍內，但其實現時 AppleCare+ 已把保障期限延長至購買日起計兩年，同時提供不限次數的意外損壞保障服務，收費為螢幕或機背玻璃損壞 $228，其他意外損壞則為 $788。不論是否人為損壞，只要仍在服務計劃內，就能獲得 Apple 連工帶料維修或更換的保障服務。

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那應不應該掟爛部機呢？

其實部分網民也解答了這個問題，為了「不浪費」AppleCare+，而人為弄壞 iPhone 拿去維修，未必能確保 Apple 會一換一「新機」。同時，可能部分零件沒有因人為損壞出現即時問題，但亦有機會用多一段時間後漸漸浮現，到時只會得不償失，因此不建議為使用 AppleCare+ 人為破壞手機。

資料來源：LIHKG