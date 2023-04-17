Panasonic分體式冷氣機2023，消委會購機指南｜2023年氣溫漸漸回暖，現在正是為高溫夏季做準備的好時機。Panasonic推出最新分體空調系列，採用新升級的nanoe X mark 3專利技術，抑菌效果更強，配合「變頻式」壓縮機及R32雪種，效能高且環保，是夏日中最佳的健康陪伴！



Panasonic今年推出的全新旗艦級WiFi智慧變頻分體機Z系列，以及“Smaller” LZ和LU系列，均採用新升級的nanoe X mark 3專利技術，同時備有nanoe-G空氣淨化系統。nanoe X mark 3技術每秒釋放48萬億粒nanoe X納米離子，是第一代技術的100倍，抑菌效果大幅提升，能在廣闊空間中抑制99.99%的病毒、細菌和新型冠狀病毒。而nanoe-G則在對付PM2.5微細懸浮粒子方面有非常出色的效果，主要透過nanoe-G生產器每秒釋放3萬億粒nanoe-G並散佈到家中每個角落，捕捉PM2.5微細懸浮粒子的污染物，消除表面上的各種化學物質。當不需要使用冷氣/暖氣功能時，nanoe X空氣淨化系統更可獨立運作，全日24小時淨化空氣，幫助你完全消除細菌和異味，貼心地為你和家人提供最潔淨的環境和空氣。

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針對旗艦級WiFi智慧變頻分體機的Z系列，除了nanoe X mark 3技術，還配備iAutoX技術，可以更快速地控制房間內的溫度和濕度。iAutoX會先以快速冷凍模式降低房間溫度，再根據內置濕度感應器，將房間濕度降至舒適水平。同時，扇葉採用日本SIAA防塵/防霉塗層，保持機內清潔。

還搭載了ECO Tough機能，通過設置節能模式，能夠有效降低能源消耗和碳排放，減少對環境的負面影響。此外，空調機還搭載了人體舒適感應技術，能夠根據人體活動狀態調節空調溫度和風速，保持室內舒適度，提高節能效果。

另外，現在購買Panasonic分體式空調機並成功登記後，即送6個月的搭棚保障。

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