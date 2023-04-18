「微波爐有輻射，唔好用咁多」，這句應該不少人都聽過，但到底微波爐的輻射有沒有危險性呢？連登有網民以「點解有人話用得多微波爐會致癌？」開post，反問認為微波輻射會致癌的人，現在一街都是 WiFi，又會不會致癌呢？台灣毒理專家，中原大學教授招名威就曾解釋微波輻射對身體的影響，以及使用微波爐更應小心的禁忌。



微波爐原理

微波爐利用磁控管將電能轉化為微波，在微波爐的封閉內膽中形成一個的微波能量場，將水分子和極性分子激烈震盪從而達到加熱的目的。簡單來說就是微波帶動分子振動摩擦加熱食物。而微波是一種電磁波，跟收音機、紅外線以及可見光等本質上相同，只是頻率有差別。

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招名威教授解釋指，輻射其實有種類之別，微波輻射與一般人認知的核電廠、核廢料輻射完全不同，沒有「氚」等放射性能量，因此不會破壞人類 DNA。不論是微波爐使用次數多少，還是運作時靠近微波爐，也不會致癌。

比起微波輻射，其實更應小心使用時誤觸禁忌，令微波爐起火甚至爆炸。番薯、肉包這類水份很少的食物，加熱過量後，會出現碳化及產生易燃氣體，持續加熱令燒焦的部分與易燃氣體產生火花，導致起火。用家亦特別要留意食物的包裝，如有鋁成份，放入微波爐加熱可能會產生電弧，輕則破壞微波爐，重則導致起火。

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資料來源：LIHKG